PayDay 3: Kurzer Teaser kündigt Gameplay-Reveal für den Sommer an

Payday 3: Release-Plan bleibt bestehen

Wann gibt es endlich feste Infos zu? Seit Jahren schweigen die Starbreeze Studios zum Koop-Shooter, aber bald wird sich das ändern: Einsteht bevor.Dies kündigte das schwedische Entwicklerstudio mit einem neuen, sehr kurzen und wenig aussagekräftigen Teaser an. "Also gut Jungs, es ist ein einfacher Job" heißt es von einem im Schatten stehenden Charakter – ehe aufverwiesen wird. Wenn die Temperaturen steigen, soll erstmals Gameplay zu Payday 3 gezeigt werden.Einen genauen Termin nennen die Starbreeze Studios jedoch nicht und bleiben damit ihrer bisherigen Linie treu: Nicht zuviel verraten. Seit der Ankündigung des Nachfolgers vonhält sich das Studio sehr bedeckt mit Informationen. Bekannt ist bisher jedoch, dasssoll. Mit Letzteren sind PlayStation und Xbox gemeint, wobei die Entwickler nicht verraten, ob lediglich die aktuelle oder auch die vorherige Konsolengeneration noch bedient wird.Inhaltlich bleibt es ebenso recht vage. Offiziell heißt es, dass es die Payday-Gang rund um Dallas, Chains, Hoxton und Wolf dieses Mal nach New York verschlägt, wo sie ihren kriminellen Aktivitäten ein weiteres Mal nachgehen – und sich unter anderem auch mit Kryptowährungen herumschlagen dürfen.Am Grundprinzip der Payday-Reihe, ein Mix aus Ego-Shooter, Stealth-Elementen und Koop, wird sich aber aller Voraussicht nach nicht sehr viel ändern. In Sachen Technik dürfte der Bankräuber-Shooter jedoch einen großen Sprung nach vorne wagen, da