Payday 3: Neuer Leak spricht von einem Release im September

Payday 3: Wie realistisch ist der Release?





PAYDAY 3 | Release Date: September 21, 2023 pic.twitter.com/qGi6DU93U8



— Aggiornamenti Lumia (@ALumia_Italia) June 6, 2023

, so war der letzte Stand, soll es handfeste Infos zugeben. Eine Ankündigung wurde nun möglicherweise schon von einem bekannten Leaker vorweggenommen: DerSollten die Informationen stimmen, dann erscheint Payday 3 am. Aber für welche Plattformen? Das ist immer noch nicht so genau bekannt, denn bislang heißt es von den Starbreeze Studios nur, dass sich derin Entwicklung befindet. Welche Konsolen gemeint ist, bleibt wohl bis zur Gameplay-Enthüllung ein kleines Geheimnis.Die vermeintlichen Informationen zum angeblichen Releasetermin von Payday 3 stammen vom Twitter-Nutzer Aggiornamenti Lumia, der in der Vergangenheit auch schon denund. Die Angaben sind dennoch weiterhin mit einer gesunden Portion Vorsicht zu genießen, denn von offizieller Seite gibt es bezüglich Payday keine Bestätigung.Bleibt die Frage, wie realistisch der Releasetermin ist. Bislang gibt es schließlich im Grunde gar kein Material zum Nachfolger des überaus erfolgreichen und bis heute beliebten. Lediglich mit ein paar kleinen Teasern haben die Macher in der Vergangenheit angedeutet, in diesem Jahr endlich mehr zeigen zu wollen.Vorstellbar ist, dass das Team das bevorstehende Summer Game Fest oder eine andere kommende Veranstaltung nutzen, um Payday 3 der Weltöffentlichkeit zu präsentieren und einen zeitnahen Release zu verkünden. Immerhin kündigte man einst schon 2021 während des damaligen Summer Game Fest an, dass der