Payday 3: Entwickler-Tagebuch über Geiselnahmen und verbesserte KI

Payday 3: Geiselnahme und Verhandlungen

Erst New York, dann die Welt?

Mitgeht noch dieses Jahr die Koop-Bankraub-Shooter-Reihe in die nächste Runde. Das Grundgerüst wollen die Entwickler laut einem neuen Video nicht großartig veändern, aber die sogenanntewird mindestensbieten.Im Kern bleibt sich Payday 3 erst einmal treu: In einer Gruppe bestehend aus maximal vier Spielern plant ihr verschiedene Überfälle, untersucht die Gegend vor Ort, versucht Wachleute möglichst unaufällig zu erledigen und irgendwann bricht Chaos aus und Hundertschaften der Polizei und des SWATs rücken an, um euch fertig zu machen. Bis zu diesem Punkt wird es aber vor allem für Fans von ruhigeren Vorgehensweisen neue Möglichkeiten geben.Während es in beiden Vorgängern laut Andreas Häll-Penninger, dem Lead Producer für Payday 3, nur zwei Szenarien gab, sprich Unentdeckt und Chaos, wird der Nachfolger ein paar mehr Nuancen bieten. Dank einer überarbeiteten Gegner-KI wird es Momente geben, in denen Wachmänner vor Ort stärker auf verdächtige Aktionen achten und aktiv nach euch suchen. Entdeckt seid ihr aber noch nicht.Wenn dann doch einmal der Alarm losgeht, dann müsst ihr nicht sofort damit rechnen, dass hunderte von bewaffneten Polizisten euch stürmen, solange ihr Geiseln habt. In Payday 3 könnt ihr nämlich die Zivilisten nicht nur fesseln, sondern sie auch nutzen, um mit den anrückenden Sicherheitskräften zu verhandeln. Dadurch könnt ihr euch etwas Zeit erkaufen, bevor der Ansturm beginnt.Alternativ könnt ihr die Geiseln auch erst später als Verhandlungsmasse nutzen, um Ressourcen zu erhalten. Welche damit genau gemeint sind, verrät Häll-Penninger aber nicht.Im Entwickler-Tagebuch heißt es weiter, dass Payday 3 zum Release erst einmal in New York spielen wird. Aber da, wird man zukünftig auch Einsätze an anderen Orten haben. Bereits inist man bekanntlich schon gut rumgekommen und wahrscheinlich wird sich das im Nachfolger kaum ändern.Darüber hinaus verriet Almir Listo, der Global Brand Director, dass Payday 3 mit der originalen Crew starten wird, also Dallas, Chains, Hoxton und Wolf. Zusätzlich wird es noch zwei weitere Mitglieder geben, die man bislang noch nicht enthüllt hat.Erscheinen wird Payday 3 übrigens amfürund, wie die Macher zuletzt