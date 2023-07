Payday 3: Online-Zwang für Koop-Shooter bestätigt

Payday 3: Online-Zwang für digitale Bankräuber

In wenigen Wochen erscheint mitdie von vielen Fans langersehnte Fortsetzung des Bankräuber-Shooters. Allerdings wird dieser nur mit einerspielbar sein, wie Entwickler Starbreeze verrät.Obwohl ihr Payday 3 wie den Vorgänger auch solo spielen und dann von KI-Mitstreitern begleitet werden könnt, wird dies ohne Internet nicht funktionieren. Das gilt über alle Plattformen hinweg, sprichund. Einen Offline-Modus, um im Singleplayer Spaß zu haben, wird es zumindest zum Release nicht geben.Die Online-Pflicht bestätigte Almir Listo, der Global Brand Director bei den Starbreeze Studios, in einem Livestream. Grund für die Entscheidung sei der Umstand, dass Payday 3 sowohl Crossplay als auch Crossprogression unterstützt. Eine dauerhafte Internetverbindung wird in diesem Fall benötigt, um die Speicherdaten eines Spielers von einer Plattform zur anderen übertragen zu können.Warum auch Spieler vom Online-Zwang betroffen sind, die weder Crossplay noch Crossprogression nutzen möchten, beantwortete Listo nicht. In den Kommentaren regt sich deshalb Unmut, denn wer ausschließlich solo spielt und auch sonst kein Interesse am Koop hegt, würde ja eigentlich keine Internetverbindung zwingend benötigen. Eine Situation, die nicht unähnlich zuOb die Starbreeze Studios noch etwas an ihren Plänen ändern, bleibt abzuwarten. Es ist jedoch nicht das erste Mal, dass Payday 3 bereits noch vor demfür kritische Kommentare sorgt: