Payday 3: So werdet ihr wohl keinen Raub über die Bühne bekommen

Payday 3: Neuer Trailer zeigt eine eher seltene Art des Bankraubs

Payday-Reihe







Wie man den Kommentaren entnehmen kann, hoffen einige Spieler darauf, dass erfolgreiches Schleichen im dritten Teil der Reihe wieder mehr belohnt wird. Typisch für die Payday Spiele, sieht man natürlich schon an der Animation und Haltung der Charaktere, dass ihr es hier nicht mit Agent 47 aus Hitman



Alles in allem macht der Trailer aber Lust auf mehr und sieht insgesamt sehr stimmig aus, wir zweifeln jedoch daran, dass die Mehrheit aller Überfälle so leise und geordnet ablaufen wird wie im Video. Darum freuen wir uns auch trotz Online-Zwang solltet ihr noch einen Blick auf die zwei größten Änderungen der Heist-Erfahrung werfen Auch wenn euch dieeigentlich die Möglichkeit an die Hand gibt, leise und vorsichtig zu agieren, gibt es doch bei weitem mehr laute und chaotische Überfälle als einem vielleicht lieb ist. Im neuen Trailer von Payday 3 zeigen die Entwickler wie es optimalerweise aussehen würde, wenn alles glatt geht.Wie man den Kommentaren entnehmen kann, hoffen einige Spieler darauf, dass erfolgreiches Schleichen im dritten Teil der Reihe wieder mehr belohnt wird. Typisch für die Payday Spiele, sieht man natürlich schon an der Animation und Haltung der Charaktere, dass ihr es hier nicht mit Agent 47 auszu tun habt.Alles in allem macht der Trailer aber Lust auf mehr und sieht insgesamt sehr stimmig aus, wir zweifeln jedoch daran, dass die Mehrheit aller Überfälle so leise und geordnet ablaufen wird wie im Video.auf einige spaßige und chaotische Runden mit unseren Koop-Partnern. Falls ihr euch noch nicht genau über Payday 3 informiert habt,



Letztes aktuelles Video: Summer Games Fest Its PAYDAY



Letztes aktuelles Video: Summer Games Fest Its PAYDAY

Schon bald erscheint mitder dritte Teil der Koop-Bankraub-Shooter-Reihe, passend dazu beschenkt uns Entwickler Overkill Software mit einem weiteren. Doch in diesem ist so gar nichts, wie ihr es vielleicht erwartet.Der Trailer zeigt das grandiosevon Payday 3, wir hoffen ihr erwartet hier kein allzu ernsthaftes Video. In der offiziellen Beschreibung des Trailers verzichtet Overkill Software auf viele Worte und schreibt lediglich "Shhh...".