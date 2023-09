Payday 3: Entwickler denken jetzt doch über einen Offline-Modus nach





Recommendation; ”Game pass” is better than ”hard pass”… 😉



Jokes aside, been communicated by Andreas for example that team is looking at possibility to add some sort of offline mode.



— Tobias Sjögren (@tobiassjogren) September 24, 2023

Online-Zwang und die üblichen Fehler

Denhat sich Entwickler Starbreeze garantiert anders vorgestellt:ist seit Donnerstag erhältlich, aber kassiert. Der Grund für die teils vernichtenden Reviews liegt imdes Koop-Shooters, der jetzt auf dem Prüfstand steht.Denn anhaltende und immer wiederkehrendesorgen aktuell dafür, dass man eigentlich Payday 3 nur bedingt spielen kann. Selbst wenn man einen Überfall ohne Mitstreiter einmal ausprobieren will, muss man zwingend die Matchsuche durchlaufen – meist mit einem enttäuschenden Ausgang. Bei den Spielern führt das zu einem nachvollziehbaren Frust, der sich vor allem beiin Form vonentlädt.Schon die Ankündigung im Juli, dass, sorgte für den einen oder anderen spektischen Blick. Angesichts des aktuellen Release-Desasters, welches bei Steam zu gerade einmal 32 Prozent positiven Rezensionen und einemführt, eine seinerseits berechtige Einschätzung. Offenbar denkt man nun auch bei Entwickler Starbreeze um.In einem Statement heißt es vom schwedischen Studio, dass man derzeit "alle Optionen prüft, sowohl kurz- als auch langfristig." In erster Linie will man sich darauf konzentrieren, ein vernünftiges Spielerlebnis zu gewährleisten, während man sich zeitgleich nach einem "neuen Partner für Matchmaking-Dienste" umschaut und Payday 3gestalten möchte.Was Letzteres genau bedeutet, führt Starbreeze-CEO Tobias Sjögren auf Twitter aus. In einer Antwort heißt es von ihm, dass das Team nach einer Möglichkeit sucht,Ob eine solche Anpassung überhaupt möglich ist, bleibt derzeit aber noch abzuwarten.Payday 3 ist übrigens längst nicht das erste Spiel, welches über einen Online-Zwang stolpert. Bereits in diesem Jahr durften sich auch schonundmitherumschlagen. Bei Ersterem forderten Fans, während. Bislang fehlt von diesem allerdings jede Spur.Wie es bei Payday 3 weitergeht, wird die Zeit zeigen. Entwickler Starbreeze wird sich jedoch auch aus eigenem Interesse darum bemühen, so schnell wie möglich die Wogen zu glätten. Immerhin soll der Bankraub-Shootermit neuen Inhalten versorgt werden. Schon für die ersten zwölf Monate sind bereits