Payday 3: Das sagt die internationale Presse zum neuen Shooter von Starbreeze Studios

Payday 3: Eine Wertung von 69 Punkten auf Metacritic

Jeuxvideo.com mit 85 Punkten: „Auch wenn es das Rad nicht neu erfindet, modernisiert Payday 3 das Spielprinzip des Vier-Spieler-Überfalls auf eine akkurate und intelleligente Weise [...]

PCGamesN mit 80 Punkten: „Payday 3 nimmt das Spielprinzip des beliebten Vorgängers und verbessert es in allen Punkten. Es sorgt für eine aufregende Erfahrung, solange man eine Crew aus Mitspielern hat.“

PCGamer mit 67 Punkten: „Payday 3 könnte einer der coolsten Koop-Shooter sein, aber es ist festgefahren an einem grindlastigen Fortschrittsystem und seiner Immer-Online-Natur. Es muss noch etwas überarbeitet werden, bevor es einen Versuch wert ist.“

NME mit 60 Punkten: „Payday 3 macht viel Spaß, wird aber schnell langweilig. Trotz phänomenaler Schusswechsel und der Spannung, einen Überfall durchzuziehen ohne gesehen zu werden, ist es ansonsten schlechter als Payday 2. Die acht Level, die es bereithält, unterhalten Spieler nicht lange.“

Atomix mit 30 Punkten: „Starbreeze versprach den Höhepunkt der Payday-Reihe und lieferte ein Spiel, das aussieht, wie aus der vorherigen Generation. Es ist nahezu unspielbar aufgrund von furchtbarem Matchmaking und Servern. Dieses Spiel ist ein Witz und sollte als Alpha-Version bezeichnet werden.“

Am 21. September 2023 erschien mitder neuste Teil der Payday-Reihe für PC, Playstation und Xbox, auf den Fans große Hoffnungen gesetzt hatten. Doch das Spiel sorgte zum Release für große Enttäuschung und erzielte miese Bewertungen bei Steam. Wir schauen uns an, was die internationale Presse dazu sagt., ein beliebter actionreicher, der Spieler viele spannende Überfälle absolvieren lässt, hat bereits einige Jahre auf dem Buckel – es erschien im Jahr 2013. Nun sollte die Gang im Nachfolger weiter Banken ausrauben, doch erfährt das Game nicht ansatzweise so große Beliebtheit. Weder bei den Usern, noch bei der Presse. Auf Metacritic, einer Website, die alle Bewertungen sammelt und eine Übersicht erstellt, erzielt Payday 3 lediglich eine Gesamtwertung von 69 Punkten und ist somit im gelben Bereich angesiedelt. Die Wertung von 4Players liegt deutlich darunter:Der Blick auf den, den Metacritic separat anzeigt, ist aus Sicht der Entwickler wohl noch trauriger. Hier erreicht der Shooter eine 2.7 und ist damit rot gekennzeichnet. Auf Steam erreicht Payday 3 die Bewertungmit 37 Prozent positiven Reviews der Spieler. Doch nun schauen wir auf dieund fassen ein paar von ihnen für euch zusammen. Die höchste erreichte Punktzahl ist 85, die niedrigste 30 – die meisten Magazine ordnen sich dazwischen ein:Da noch nicht alle Wertungen eingereicht sind, bleibt abzuwarten, inwiefern sich die Gesamtwertung auf Metacritic zu späterem Zeitpunkt verändert. Die Tendenz sollte jedoch ähnlich bleiben – die Presse bewertet das Spiel nicht allzu gut, aber dennoch besser als die privaten Spieler. Habt ihr Payday 3 schon gezockt? Schreibt uns gerne euren Eindruck in die Kommentare., der vom Gameplay anunderinnert.