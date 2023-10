Payday 3: Auf Steam spielen mehr Leute den Vorgänger der Reihe

Payday 3: Spieler bevorzugen das alte Payday

Der langersehnte dritte Teil der Heist-Reihestartete im September, lag für viele Fans aber qualitativ deutlich hinter dem Vorgänger. Das ist auch an den Spielerzahlen deutlich erkennbar, da viel mehr Leute Payday 2 zum Release zocken, obwohl der Titel bereits über zehn Jahre auf dem Buckel hat.aus dem Hausegerademal die Note „Ausreichend“, auf Metacritic schnitt Payday 3 ein kleines bisschen besser ab, erreichteaber ebenfalls nur einen gelb markierten Score. Der Vorgänger erreichte im Jahr 2013 zwölf Punkte mehr als sein Nachfolger ein Jahrzehnt später.Zumhatte Payday 3 einen Höchststand von fast 80.000 Spielern auf Steam - bei Payday 2 waren es damals dreimal so viele. Schon jetzt liegt er aber hinter dem Wegbereiter zurück: Währendnach wie vor täglich mit 30.000 bis 40.000 aktiven Spielern glänzt, schaffte es der Nachfolger in der letzten Woche kein einziges Mal über die 18.000. An manchen Tagen wurden kaum die 10.000 Spieler erreicht, wie ihr auf der Website SteamDB nachschlagen könnt. Im Peak der letzten 24 Stunden erreicht das Game etwa 11.400 gleichzeitige Spieler auf Valves Plattform.Ergänzend zu den Zahlen ist zu sagen, dass sie natürlich nicht vollständig sind, weil sie nur eine der Plattformen abdecken. Auch auf derkönnt ihr Payday 3 spielen – doch der Vorgänger ist ebenso für mehrere Konsolen verfügbar, wenn auch für die älteren Generationen. So sind die Zahlen trotz allem ungefähr miteinander vergleichbar.Laut Aussagen der Spieler bringe Payday 3 zwar das grundlegende Gefühl des Koop-Shooters zurück, komme aber nicht an Payday 2 heran. Schusswechsel sollen viel Freude bereiten, wie auch unser Tester berichtet, und verbesserte Schleich-Mechanismen sorgen für spannende Momente, aber dennoch wirkt es unfertig und wirdWas denkt ihr über Payday 3 – Ist es für euch verständlich, dass Steam-User lieber das alte Payday zocken? Vor kurzem wurde außerdem eine beliebte Ubisoft-Reihe fortgesetzt:und auch wir haben, haben einen Blick darauf geworfen. Zudem haben wir uns angeschaut,