Payday 3: Erster Patch abermals verschoben

Payday 3: Patch-Release zu ungewissem Zeitpunkt

Der Heist-Shootersteckt weiterhin in der Krise. Nachdem das Spiel bereits zur Veröffentlichung mit zahlreicher Kritik bedacht wurde, lässt ein versprochener Patch weiter auf sich warten.Unter anderem wurden das unausgeglichene Matchmaking und der Online-Zwang äußerst negativ aufgenommen, weswegen Entwicklerstudio Starbreeze sich genötigt sah, Verbesserungen anzukündigen. Diese sollten Anfang Oktober,auf den Weg gebracht werden.Wie die Entwickler von Payday 3 nun im offiziellen Discord-Channel des Spiels ankündigten, berichtet PCgamer. "Wir haben einige Probleme ausgemacht, die behoben werden müssen, bevor wir den Patch zur Verfügung stellen können", schreibt Community-Managerin Elisabeth Elvestad. "Seid aber versichert, dass dies für unsere Teams die höchste Priorität hat."Payday 3, daswurde, wartet also weiterhin auf seinen ersten Patch, für den vonseiten der Entwickler immerhinund Fehlerbehebungen angekündigt wurden. Dass sich diese nicht über Nacht aus dem Ärmel schütteln lassen, ist nachvollziehbar, nun stößt man aber die Fans erneut vor den Kopf, indem man eine zweite Verzögerung, dieses Mal in weiser Voraussicht ohne Ersatztermin, ankündigt."Wir entschuldigen uns für die mangelnde Kommunikation bezüglich des ersten Patches", so Elvestad weiter. "Wir sind im Moment, da wir im Vorfeld sicher sein wollen, dass wir den Patch auch liefern können."Auf Metacritic kommt das Spiel derzeit auf eine Kritikerbewertung 68 Prozent, was sich deutlich positiver liest als die. Interessanterweise hat, das mittlerweile zehn Jahre auf dem Buckel hat, deutlich viel mehr Spieler auf Steam als Payday 3 . Das wird sich wahrscheinlich erst ändern, wenn der Patch draußen ist.