Payday 3: Update 1.0.1 bringt viele Verbesserungen

Payday 3: Kern des Updates ist der "technische Kram"

Nach dem schwachen Start und der viel kritisierten Performance vonhat Entwickler Starbreeze nun endlich den ersten Patch rausgebracht. Mit Update 1.0.1 sind vor allem technische Korrekturen vorgenommen und Probleme im Balancing behoben worden.Somit erscheint der erste Patch rund einen Monat. Wie den Patchnotes allerdings zu entnehmen ist hat Starbreeze, um den Spielern den Heist-Shooter wieder schmackhafter zu machen.So ist unter den Punkt Balancing aufgeführt, dass die Buffs „Last Man Standing“ und „Aufrüsten“ etwas zu stark sind, daher ist jetzt mehr Aufwand erforderlich, sie zu bekommen, damit derist. Zudem schreibt Starbreeze: „Wir sind uns bewusst, dass Rüstung im Vergleich zu Munition und Gesundheit dieist. Mit ihrer Funktionsweise sind wir an sich zufrieden, wollen aber den Spielern ein paar mehr Möglichkeiten geben, sie wiederherzustellen.“ Auch in puncto Gesundheitsverlust und -wiederherstellung wolle man in Payday 3 etwas drehen, das wird aber schrittweise geschehen und nicht Inhalt eines großen Updates sein.„Der eigentliche Kern dieses Updates ist der technische Kram“, schreibt Starbreeze, ohne spezifische Unterpunkte zu dieser Sparte zu definieren. Überdies wurden Änderungen an den Fertigkeiten Manipulator und Battering Ram vorgenommen, Wurfmesser können durch kaputte Schildvisiere geworfen werden, Blendgranaten werden effektiver eingesetzt und Bulldozer kommen näher, bevor deren Besatzung mit Shotguns angreift.und zahlreiche allgemeine Bugs gehören ebenfalls zu den Updates.Bleibt aus Sicht der Entwickler zu hoffen, dass die Spieler langfristig zu Payday 3 zurückkehren. Und für die Spieler bleibt zu hoffen, dass sie näher an das Gaming-Erlebnis herankommen, das sie von Anfang an erwartet hatten. Zwischenzeitlich hatteauf Steam zehnmal so viele aktive Spieler, wie der Nachfolger. Was wir von, könnt ihr in unserem Test lesen.