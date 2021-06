Scars Above: Düsteres Sci-Fi-Abenteuer aus Serbien

Screenshot - Scars Above (PC) Screenshot - Scars Above (PC) Screenshot - Scars Above (PC) Screenshot - Scars Above (PC)

Mit Scars Above hat Prime Matter im Rahmen des Summer Game Fest 2021ein düsteres Action-Adventure angekündigt, das sich derzeit beim serbischen Indie-Studio Mad Head Games in Entwicklung befindet und 2022 für PC und nicht näher spezifizierte Konsolen erscheinen soll.Scars Above ist laut Hersteller "ein düsteres Sci-Fi-Action-Adventure, in dem der einsame Protagonist in einer feindseligen Alptraum-Welt überleben muss". Weitere Infos dürften auf dem heute Abend um 21 Uhr stattfindenden Koch-Primetime-Gaming-Stream-Event zu erwarten sein. Bisher wurden lediglich diese vier Artworks veröffentlicht: