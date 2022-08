Scars Above: Adventure-Shooter mit Sci-Fi-Flair entführt euch auf fremde Planeten

From the darkness, something stared back…

Zwischen Überlebenskampf und Forscherdrang Aber nicht nur das Überleben, sondern auch das Erforschen hat für euch als Wissenschaftlerin äußerste Priorität. So scannt ihr Artefakte, Materialien und die beheimateten Lebensformen, um nicht nur neue Fähigkeiten, Geräte und Waffen freizuschalten, sondern auch Erkenntnisse zu Eigenschaften und Schwachpunkten der außerirdischen Ungetüme zu gewinnen.



Wann genau Scars Above für PC, PS4, PS5 und Xbox Series X/S erscheint, wurde noch nicht bekannt gegeben. Wer sich aber schon einmal auf das Sci-Fi-Abenteuer einstellen möchte, der liegt mit Filmen wie Independence Day und Co. sicherlich nicht falsch.



Die Erde stand still, als eines Tages ein gigantisches außerirdisches Gebilde den Himmel verdunkelte. Nein, dies ist nicht das Skript zu Independence Day, sondern die Prämisse des, von Mad Head Games entwickelten, Action-Adventure-Shooters, welcher euch mit einem Reveal-Trailer von der Gamescom: Opening Night Live in weit, weit entfernte Galaxien befördert. Scars Above erscheint für PC, PS4, PS5 und Xbox Series X/S.In diesem intergalaktischen Abenteuer schlüpft ihr in die Haut von Dr. Kate Ward, Mitglied des Scars-Teams, welches damit beauftragt wurde, das unbekannte Flugobjekt namens Metaeder zu untersuchen. Doch hätte keiner ahnen können, dass jener Fremdkörper die Crew auf einen unbekannten Exoplaneten befördert. Könnt ihr in der - sehr an den PS5-Titel Returnal erinnernden - Spielwelt überleben, euer Team vereinen und herausfinden, was es mit diesem Gebilde auf sich hat?Doch auf dem Planeten lauern nicht nur unbekannte Flora und Biome samt rätselhafter Ruinen, unterirdischer Höhlen und eiskalter Einöden. Sondern auch grauenerregende Gegner, die euch an den saftigen Spieler-Kragen gehen wollen.„Kate ist Astronautin und Wissenschaftlerin, keine Soldatin, aber sie weiß sich zu helfen und ist entschlossen, alles zu tun, um zu überleben. Setze eine Kombination aus Fernwaffen, Gerätschaften, Verbrauchsgegenständen und Nahkampf ein. Achte auf deine Ausdauer, während du rennst, ausweichst, Schwachstellen ausnutzt und effektive Taktiken entdeckst, um deine Gegner zu besiegen. Verbinde verschiedene Elementarangriffe, um dem Schicksal zu trotzen und ansonsten unüberwindbare Hindernisse zu beseitigen. Stelle verschiedene Gegenstände und Geräte her, die dir gegen die zahllosen Bedrohungen auf diesem Exoplaneten helfen können.“