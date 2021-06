The Last Oricru: Überblick-Video: Action-Rollenspiel in einer Sci-Fi/Mittelalter-Welt

Prime Matter und GoldKnights haben ein ausführliches Spielszenen-Video aus dem Action-Rollenspiel The Last Oricru veröffentlicht. Das Video stellt die Kernelemente vor und zeigt den Bürgerkrieg um die Vorherrschaft auf Wardania. Das Einzelspieler- und Offline-Koop-Spiel ist ein Launch-Titel für das neue Premium-Label "Prime Matter" von Koch Media. Es soll 2022 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheinen.Prime Matter: "Entwickelt in Prag (Tschechien), bringt 'The Last Oricru' die Spieler in die wunderbare Sci-Fi/Mittelalter-Welt von Wardenia. Sie schlüpfen in die Rolle von Silver, der vor Jahren auf diesem mysteriösen Planeten "Schiffbruch" erlitten hat, nur um plötzlich aus seiner Kryokammer geweckt zu werden. Welche Bürde Silver zu tragen hat, welches Geheimnis den Planeten umgibt und welche Rolle Silver in diesem Spiel der Macht einnimmt, wird sich erst noch zeigen. Die Wahl der Spieler zählt! - denn diese werden durch ihre Entscheidungen und Handlungen den Ausgang von 'The Last Oricru' direkt beeinflussen können. "