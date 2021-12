The Last Oricru: Pre-Beta-Demo des Action-Rollenspiels steht auf Xbox Series X|S bereit, erstes Entwicklertagebuch veröffentlicht

Screenshot - The Last Oricru (PC, PlayStation5, XboxSeriesX) Screenshot - The Last Oricru (PC, PlayStation5, XboxSeriesX) Screenshot - The Last Oricru (PC, PlayStation5, XboxSeriesX) Screenshot - The Last Oricru (PC, PlayStation5, XboxSeriesX) Screenshot - The Last Oricru (PC, PlayStation5, XboxSeriesX) Screenshot - The Last Oricru (PC, PlayStation5, XboxSeriesX) Screenshot - The Last Oricru (PC, PlayStation5, XboxSeriesX) Screenshot - The Last Oricru (PC, PlayStation5, XboxSeriesX) Screenshot - The Last Oricru (PC, PlayStation5, XboxSeriesX) Screenshot - The Last Oricru (PC, PlayStation5, XboxSeriesX) Screenshot - The Last Oricru (PC, PlayStation5, XboxSeriesX) Screenshot - The Last Oricru (PC, PlayStation5, XboxSeriesX) Screenshot - The Last Oricru (PC, PlayStation5, XboxSeriesX) Screenshot - The Last Oricru (PC, PlayStation5, XboxSeriesX) Screenshot - The Last Oricru (PC, PlayStation5, XboxSeriesX) Screenshot - The Last Oricru (PC, PlayStation5, XboxSeriesX) Screenshot - The Last Oricru (PC, PlayStation5, XboxSeriesX)



Fesselnde Geschichte

Einflussreiche Entscheidungen



Anspruchsvolle Kämpfe

Couch-Koop

Wie Publisher Prime Matter und das Entwicklerteam von GoldKnight mitteilen, ist der erste öffentliche Pre-Beta-Stresstest des Action-Rollenspiels The Last Oricru gestartet. Im Rahmen des ID@Xbox Demo-Events des Winter Game Fests können Besitzer der Xbox Series X|S einen ersten Eindruck von dem Spiel bekommen.In der Demo, die aus dem Xbox Store heruntergeladen werden kann, darf man sich in den ersten beiden Gebieten den herausfordernden Kämpfen stellen und sich mit den ersten spielverändernden Entscheidungen in der Handlung auseinander setzen. Diese entscheiden nicht nur über den Glauben der Hauptfigur Silver, sondern auch über den Glauben des gesamten Planeten Wardenia. Zusätzlich bietet The Last Oricru einen lokalen Koop-Modus, bei dem man jederzeit in das Spiel ein- und aussteigen kann.Parallel dazu wurden ein Batzen aktueller Screenshots sowie zwei neue Videos veröffentlicht. Das erste Kapitel des Entwickler-Tagebuchs stellt die Ideen und Absichten hinter The Last Oricru vor und gibt Einblicke in die Entwicklung. Der aktualisierte Übersichts-Trailer wiederum, wirft einen tieferen Blick auf die wichtigsten Funktionen des Action-RollenspielsGoldKnight und Prime Matter beschreiben das Spiel, das 2022 auf PC, PlayStation 5 sowie Xbox Series X|S erscheinen soll, folgendermaßen:The Last Oricru ist ein handlungsorientiertes Action-RPG, das Spieler:innen mitten in einen laufenden Konflikt zwischen zwei Rassen auf einem teilweise terraformierten Planeten versetzt, der durch eine schützende Barriere vom Weltraum isoliert ist. Ihre Entscheidungen bringen interessante Wendungen in das Gameplay, die den Konflikt und seinen Ausgang stark beeinflussen. Sie werden Hunderte von intensiven Kämpfen in einer brutalen mittelalterlichen Welt erleben, in der jede Entscheidung ihre Konsequenzen hat. Sie verbessern ihren Helden, optimieren ihre Fähigkeiten, bevor sie sich einem der vielen Bosskämpfe stellen.- The Last Oricru bietet die Chance in die vergessene Vergangenheit einer faszinierenden Welt einzutauchen. Spieler:innen decken die Verschwörung hinter den Ereignissen auf, die sich während des Spiels ereignen. Sie lassen die Konfliktparteien ihre Beweggründe für den Kampf verstehen oder sie ignorieren alles und jeden und lassen die Welt einfach brennen. Die Geschichte von The Last Oricru ist komplex und es kann sein, dass Spieler:innen mehrere Durchläufe benötigen, bis sich alle Teile des Puzzles zusammenfügen.- Ein riesiger Entscheidungsbaum, in dem Entscheidungen im Spiel zu unterschiedlichen Ergebnissen führen, die sich auf die Geschichte, die Charaktere, das Spielende, aber auch auf die Optik der Level und sogar auf den Spielfluss auswirken. Jede Aktion, jede Unteraufgabe und jedes genommene Leben können sich auf den Ruf der Spieler:innen bei den einzelnen Fraktionen auswirken. Es gibt mehrere Möglichkeiten, um The Last Oricru durchzuspielen und keine richtige oder falsche Entscheidung. Jedoch werden alle Entscheidungen über das Schicksal der Welt bestimmen, im wahrsten Sinne des Wortes.- Die Kämpfe sind leicht zu erlernen, aber schwer zu meistern und zielen darauf ab, eine schwierige, aber lohnende Erfahrung zu schaffen. Nah- und Fernkampfwaffen mit einzigartigen Angriffsanimationen und Sekundärfähigkeiten, Schilde, techno-magische Gegenstände, Gewichtsmanagement und ein Upgrade-System bieten eine breite Palette an Anpassungs-möglichkeiten für den eigenen Spielstil. Auf der Reise durch verschiedene Gebiete der vom Krieg zerrissenen Welt werden Spieler:innen verschiedenen Massenkämpfen begegnen, in denen sie ihre Loyalität unter Beweis stellen können, indem sie ihren Mitstreitern beistehen, sich aber auch durch ahnungslose und überraschte Gegner kämpfen.- The Last Oricru ist so konzipiert, dass der Koop-Modus zu einem einzigartigen Erlebnis wird. So können Spieler:innen zum Beispiel neue lustige Wege finden, um Bosse zu besiegen oder spezielle geheime Bereiche zu erreichen. Das klassische RPG-Charakterstatussystem ermöglicht es jedem, den eigenen Charakter individuell zu spezialisieren, so die Vorteile der Rollenvielfalt genutzt werden können: Ob kräftiger "Tank", Bogenschütze oder Magier-Duo mit ganz eigenem Koop-Zauber, um Chaos unter den Feinden anzurichten. Auch klassische Schwertkämpfer können sich in The Last Oricru Seite an Seite durch die Feinde hacken.