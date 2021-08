Garden Story: Der Garten ruft

Am 11. August 2021 haben Picogram und Rose City Games das 2D-Action-Rollenspiel Garden Story für PC und Nintendo Switch veröffentlicht. Der Download via eShop Epic Games Store und Steam , wo bislang sämtliche Nutzerreviews positiv ausfallen, kostet jeweils 19,99 Euro. In der Spielbeschreibung heißt es: "Vereine eine zerrüttete Gemeinschaft als frischgebackener Wächter des Grove. Erkunde eine blühende Insel, inspiriere ihre Bewohner und bekämpfe die Fäulnis, um dein Zuhause wiederaufzubauen. Dabei bist du nicht allein: Freundliche Früchtchen stehen bereit, um dir zur Hand zu gehen!Concord, die jüngste Traube des Grove, wurde zum Wächter ernannt. Nun muss das tapfere Träubchen die Insel wiederherstellen. Keine leichte Aufgabe – und so mancher Bewohner fragt sich, ob Concord das Zeug dazu hat. Zum Glück hat Concord Unterstützung von Elderberry, Rana, Fuji und weiteren Freunden! Mit ihrer Hilfe kannst du die gefährliche Fäulnis bekämpfen und die übrigen Bewohner ermutigen, ebenfalls zu helfen.Deine Bemühungen werden sich positiv auf deine Heimat, den Grove, auswirken. Schütze deine Freunde, sammle wertvolles Material und baue Freundschaftsbande und soziale Strukturen wieder auf, indem du all die Früchte, Pilze und Frösche jedes Dorfs vereinst. Nur wenn alle zusammenarbeiten, könnt ihr die Fäulnis besiegen und eure Heimat retten. Hilf Concord dabei, das Vertrauen der Gemeinschaft zu gewinnen: Kümmere dich um die Sorgen der Bewohner und sie werden dir ihre Hilfe anbieten.Du hast einiges an Arbeit vor dir, aber vergiss nicht: Selbst der mutigste Wächter braucht einmal eine Pause! Nimm dir also die Zeit, die lebendige Welt zu genießen und die Früchte deiner Arbeit zu ernten. Lausche der hübschen, eingängigen Musik der Insel, entspanne dich in der gemütlichen Atmosphäre des Groves, lege Gärten und Bibliotheken an und lerne die charmanten Persönlichkeiten deiner Heimat kennen."Letztes aktuelles Video: Launch Trailer