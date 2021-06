Echoes of the End (Arbeitstitel): Fantasy-Abanteuer aus Island angekündigt

Screenshot - Echoes of the End (Arbeitstitel) (PC, PlayStation5, XboxSeriesX) Screenshot - Echoes of the End (Arbeitstitel) (PC, PlayStation5, XboxSeriesX)

Mit Echoes Of The End (Arbeitstitel) haben Prime Matter und das isländische Entwicklerstudio Myrkur Games im Rahmen des Summer Game Fest 2021 ein Action-Adventure für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S angekündigt. Ein angepeilter Veröffentlichungszeitraum wurde jedoch nicht genannt. Als technische Grundlage dient die Unreal Engine 5.Echoes Of The End ist laut Hersteller "ein story-getriebenes Singleplayer-Action-Adventure in einer einzigartigen Fantasy-Welt, das die Geschichte von Ryn erzählt, die auf der Suche nach ihrer wahren Bestimmung ist". Auch hier dürften weitere Infos auf dem heute Abend um 21 Uhr stattfindenden Koch-Primetime-Gaming-Stream-Event zu erwarten sein.