The Chant (Arbeitstitel): Psychohorror aus Kanada

Mit The Chant (Arbeitstitel) haben Prime Matter und das kanadische Entwicklerstudio Brass Token im Rahmen des Summer Game Fest 2021 ein Survival-Horrorspiel angekündigt, das 2022 für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X|S erscheinen soll. Die Veröffentlichung soll sowohl digital als auch physisch erfolgen.Laut Hersteller ist The Chant "ein atmosphärisches 3rd-Person-Psycho-Horror-Abenteuer". Laut offizieller Website ist es ein kosmischer Thriller, der auf dem Gelände einer New-Age-Sekte verortet ist. Weitere Infos dürften wie bei allen Neuankündigungen von Prime Matter auf dem heute Abend um 21 Uhr stattfindenden Koch-Primetime-Gaming-Stream-Event zu erwarten sein.