Infinitrap Rehamstered: Hardcore-Plattformer auf dem Weg zur Xbox

Run like your life depends on it: Because it absolutely does!

Frolic freely with the local zombies: They're all the rage at children's parties. Why look at a menu … when you could be on the menu?!

Soak up the slag from our Lava Lakes: While making merry with our resident Mer-folk, many an adventurer has enjoyed their company one ... final ... painful ... time.

Stay beautiful: Our Acid Baths will exfoliate your skin until your inner beauty shines through!

Dart around our underground in search of treasure: If you're really lucky, you just might find the fabled Cup of Eternity! Many adventurers are just dying to add one to their collection.

Der Hardcore-Plattformer Infinitrap Rehamstered, bei dem man einen Abenteurer aus der Top-Down-Ansicht durch mit Fallen und Kreaturen gespickte Höhlen begleitet, erscheint am 16. Juni auch für Xbox One und Xbox Series X|S. Das hat Indie-Entwickler Shadebob Games bekannt gegeben. Der Preis im Xbox Store soll 12,99 Dollar betragen.Auf dem PC startete der Spießrutenlauf bereits Anfang des Jahres . Im Gegensatz zur Konsolenversion wird auf Steam mit 8,19 Euro nicht nur der Preis etwas niedriger angesetzt, sondern Nutzer können sich in einem Editor auch eigene Karten basteln, die man mit der Community teilen darf. Diese Funktion wird es auf der Xbox One nicht geben.Features:Letztes aktuelles Video: Xbox One Trailer