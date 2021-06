OPUS: Echo of Starsong: Mystischer Puzzle-Plattformer im SciFi-Szenario erscheint im Sommer

Screenshot - OPUS: Echo of Starsong (PC) Screenshot - OPUS: Echo of Starsong (PC) Screenshot - OPUS: Echo of Starsong (PC) Screenshot - OPUS: Echo of Starsong (PC) Screenshot - OPUS: Echo of Starsong (PC)

In den Tiefen des Weltraums warten erneut geheimnisvolle Rätsel auf Freunde Adventure-lastiger Hüpfspiele: Der von der Erzählung getriebene Puzzle-Plattformer OPUS: Echo of Starsong von Sigono Inc. soll im Sommer 2021 für Steam erscheinen. Eda ist zwar kein Meister, aber ein übersinnlich begabtes Mädchen, das die wertvolle Substanz "Lumen" in Asteroiden aufspüren kann.Diese sorgt im All bereits für allerlei Konflikte - doch für Eda ist vor allem der Mythos hinter der Substanz interessant. Mit Hilfe ihres "Gesangs der Asteroiden" könnte sie ihm auf die Spur kommen. Nachdem Eda vom verstoßenen Lee gerettet wird, arbeiten die beiden fortan zusammen. Eda kann Lumen aufspüren und das Raumschiff navigieren, während Lee Asteroiden erkundet und in uralten Tempeln Geheimnisse aufdeckt.