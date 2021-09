OPUS: Echo of Starsong: Das galaktische Rätselabenteuer geht weiter

Seeing is believing - Eine ausgeprägte Mischung aus handgezeichneten Illustrationen und Low-Poly-Art verleihen einer vom Krieg zerrissenen, gesetzlosen Galaxie eine unheimliche Schönheit.

Helden im Weltraum - Folge den Protagonisten Lee und Eda, während sie vergessene Ecken der Galaxie erforschen und die Wahrheit hinter einem alten Mythos entschlüsseln.

Space Opera - Durchdachtes Sound-Design und wunderschön komponierte Musik verweben sich mit der Geschichte des mysteriösen "Starsong".

Vertrauensfrage - Mit Edas Stimme kannst du die schwer zugänglichen Asteroidentempel ausfindig machen und dann als Lee an Land gehen, um sie zu erkunden und die Rätsel darin zu lösen.

Kunterbunte Mannschaft - Auf deiner Reise triffst du auf eine vielfältige Gruppe von Feinden und Verbündeten, von denen jeder eine Hintergrundgeschichte hat, die mit der gebeutelten Geschichte des Sonnensystems verbunden ist.

Immer auf Kurs bleiben - Manage die Ressourcen deines Schiffes und verbessere es, während du einen Weg durch die Sterne zeichnest und dabei unbekanntes und gefährliches Territorium durchquerst.

Am 1. September 2021 hat das taiwanesische Indie-Studio SIGONO sein narratives Puzzle-Adventure OPUS: Echo of Starsong für PC veröffentlicht. Auf Steam wird noch bis zum 7. September ein Launch-Rabatt von 20 Prozent auf den regulären Verkaufspreis des Nachfolgers von OPUS: The Day We Found Earth und OPUS: Rocket of Whispers gewährt (11,99 Euro statt 14,99 Euro). Für Neueinsteiger seien allerdings keinerlei Vorkenntnisse nötig. Die bisherigen Nutzerreviews des emotionalen Sci-Fi-Abenteuers sind wie bei den beiden Vorgängern "sehr positiv" (aktuell sind 97 Prozent der Reviews auf Valves Download-Portal positiv)."Ich bin super stolz darauf, dass wir Opus: Echo of Starsong heute weltweit veröffentlichen", so Scott Chen, Mitbegründer von Sigono. "Unser Team hat jede Menge Arbeit und Herzblut in das Spiel gesteckt, um eine Geschichte zu erzählen, die Spieler hoffentlich über Jahre hinweg immer wieder beschäftigen wird."Spielbeschreibung des Herstellers: "Opus: Echo of Starsong folgt Eda und Lee, zwei Abenteurern, die sich zusammentun, um die Quelle eines mysteriösen Strahlens im Weltraum, bekannt als 'Starsong', zu entschlüsseln. Das Gameplay wechselt zwischen einer Geschichte im Stil einer Visual Novel, dem Lösen von Rätseln, dem Erkunden der Galaxie, dem Navigieren im Weltraum und der Erkundung in Third-Person, während Eda und Lee einen Kurs zum Herzen der Galaxie setzen."Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer