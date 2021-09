Firegirl: Die Arcade-Brandbekämpfung beginnt Mitte Dezember

Fire Girl: Hack'n Splash Rescue wird am 14. Dezember 2021 für PC (Steam), PlayStation 4, PlayStation 5, Switch, Xbox One und Xbox Series X/S erscheinen. Eine Demo des Spiels wird vom 1. bis 7 Oktober auf Steam zur Verfügung stehen.In dem Action-Plattformer mit Arcade-Feuerwehrthematik steuert man eine junge Feuerwehrfrau, die ihrer heruntergekommenen Feuerwache neues Leben einhaucht. Bewaffnet mit einer Axt und einem Hochdruck-Feuerwehrschlauch, den sie auch als Jetpack nutzen kann, reagiert sie auf Notrufe in einer prozedural generierten Stadt. Am Einsatzort eingetroffen hat Firegirl drei Minuten Zeit, um alle Zivilisten zu retten, die in den Flammen gefangen sind. Diese Zeit kann aber durch "mutige Aktionen" oder andere Herausforderungen in der Mission verlängert werden. Das Ziel des Spiels wird es sein, herauszufinden, wer für die Brände in der Stadt verantwortlich ist.Zwischen den Einsätzen wird man in der Feuerwache die Ausrüstung aufzurüsten, neue Mitarbeiter einstellen, angefallene Rechnungen bezahlen und sich mit Fans auseinandersetzen müssen. Das Spiel vermischt außerdem Pixelgrafik mit 3D-Passagen und dynamischer Beleuchtung.Letztes aktuelles Video: Trailer