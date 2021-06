Painkiller (Projektname): Saber Interactive entwickelt den kommenden Shooter der überdrehten Reihe

Passend zur allgemein nicht besonders aussagekräftigen E3-Show "Koch Media Primetime" wurde auch zum frisch angekündigten kommenden Teil der Painkiller -Marke vorerst fast überhaupt nichts verraten. Im Rahmen des Summer Game Fest verriet Koch Media bereits am Donnerstagabend, dass der Titel im Rahmen des neuen Publishing-Labels Prime Matter vertrieben wird.Als Entwickler arbeitet Saber Interactive ( Killing Floor 2 Snowrunner ) am Spiel. Vermutlich dürfte es sich wieder um eine wilden, blutigen Shooter handeln. Serienschöpfer People Can Fly Outriders ) hatte schon 2019 erklärt, mit der Reihe abgeschlossen zu haben. Wer Saber Ineractives Head of Publishing Todd Hollenshead beim Schwelgen in alten Zeiten mit Geoff Keighley zuschauen möchte, kann das ab Minute 0:14:00 erledigen: