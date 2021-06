Guardians of the Galaxy: Cloud Version der Superhelden-Action für Switch angekündigt

Begebt euch als Star-Lord auf einen wilden Ritt, wenn Marvel's Guardians of the Galaxy: Cloud Version am 26.10. mit Wucht auf #NintendoSwitch einschlägt! pic.twitter.com/dMHOl9b5Nk



— Nintendo DE (@NintendoDE) June 15, 2021

Am 26. Oktober 2021 wollen Square Enix und Eidos Montreal eine Cloud Version von Guardians of the Galaxy für Switch veröffentlichen, wie im Rahmen von Nintendos E3-Direct bekannt wurde Im eShop kann man die wie bei Hitman 3 und Control per Streaming-Technologie spielbare Superhelden-Action (zur Vorschau ) bereits auf die Wunschliste setzen.Spielbeschreibung des Herstellers: "Gehe in diesem Third-Person-Action-Adventure-Spiel mit Star-Lords Jetstiefeln auf einen wilden Ritt durch den Kosmos und erlebe eine frische Version von Marvel's Guardians of the Galaxy. Sprenge dich mit den unberechenbaren Wächtern an deiner Seite von einer explosiven Situation zur nächsten, mit neuen und bekannten Marvel-Charakteren, die alle in den Kampf um das Schicksal der Galaxie verstrickt sind. Du schaffst das. Wahrscheinlich."Letztes aktuelles Video: Vorschau