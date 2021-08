Guardians of the Galaxy: Die Rolle der Musik: Orchester-Soundtrack, lizenzierte Songs und ein Original-Rockalbum

Screenshot - Guardians of the Galaxy (PC, PS4, PlayStation5, Switch, One, XboxOneX) Screenshot - Guardians of the Galaxy (PC, PS4, PlayStation5, Switch, One, XboxOneX) Screenshot - Guardians of the Galaxy (PC, PS4, PlayStation5, Switch, One, XboxOneX) Screenshot - Guardians of the Galaxy (PC, PS4, PlayStation5, Switch, One, XboxOneX) Screenshot - Guardians of the Galaxy (PC, PS4, PlayStation5, Switch, One, XboxOneX) Screenshot - Guardians of the Galaxy (PC, PS4, PlayStation5, Switch, One, XboxOneX) Screenshot - Guardians of the Galaxy (PC, PS4, PlayStation5, Switch, One, XboxOneX) Screenshot - Guardians of the Galaxy (PC, PS4, PlayStation5, Switch, One, XboxOneX) Screenshot - Guardians of the Galaxy (PC, PS4, PlayStation5, Switch, One, XboxOneX) Screenshot - Guardians of the Galaxy (PC, PS4, PlayStation5, Switch, One, XboxOneX)

Musik wird in Guardians of the Galaxy von Square Enix und Eidos-Montréal eine zentrale Rolle spielen - wie auch schon in den beiden Marvel-Filmen. Im folgenden Video sprechen die Entwickler über die Inspirationen und die Künster hinter dem Soundtrack. Es wird erläutert, wie lizenzierte Pop- und Rock-Stücke aus den 80er-Jahren in das Spiel integriert und mit "dem Huddle" als Spielmechanik verbunden werden.Guardians of the Galaxy umfasst einen fast sechs Stunden langen Orchester-Score von Richard Jacques (aufgenommen in den Abbey Road Studios in London), ein All-Star-Mixtape mit lizenzierten Songs aus den 80ern (u.a. von Iron Maiden, KISS, New Kids On The Block, Rick Astley und Hot Chocolate) und ein Original-Rockalbum, das nur für das Spiel erstellt wurde.Steve Szczepkowski (Senior Audio Director bei Eidos-Montréal): "Musik ist essenziell für die Guardians-Reihe, und das sollte in unserem Gameplay nicht anders sein. Der Soundtrack steckt in der DNA des Spiels, und wir gehen dabei weit über die üblichen Erwartungen hinaus. Ob wir nun den Kampf mit dem Huddle anheizen oder Star-Lords Lieblingsband zum Leben erwecken, jedes Element wurde sorgfältig integriert, um die Story dieser Rock-'n'-Roll-Bande von Außenseitern noch mehr aufzupeppen."Letztes aktuelles Video: Dev Insights MusikÜber das Huddle-Feature, bei dem einzelne Songs während der Kämpfe eingesetzt werden, schreibt der Publisher: "Spieler können Star-Lords Kassettenrekorder einschalten und einen eigens ausgewählten Hit aus den 80ern abspielen, der die Guardians inspiriert und bei Kämpfen antreibt. Steve erläutert, dass einige Songs dabei überraschend wirken mögen, aber gerade der Kontrast erweitert die Kampfsequenzen um ein zusätzliches unterhaltsames Element. (...) Und zum Schluss enthüllt Steve noch, wie er völlig ungeplant eine brandneue Rockband in diese Originalwelt der Marvel’s Guardians of the Galaxy integriert hat. Als er erfuhr, dass Peter Quill sich laut Story des Spiels nach seiner Lieblingsband Star-Lord benannt hat, machte sich Steve an die Arbeit und erschuf Star-Lord, die Band. Ein komplettes Album wurde für das Spiel aufgenommen - mit Originalsongs, die das wilde Rock-'n'-Roll-Leben der Guardians-Familie feiern."Guardians of the Galaxy erscheint am 26. Oktober 2021 auf PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S und Xbox One, Switch (Cloud-Version) sowie digital auf PC und GeForce NOW.Bilder von den Soundtrack-Aufnahmen in den Abbey Road Studios in London: