Guardians of the Galaxy: Der "Große Einiger Raker" wird im Video vorgestellt

Square Enix hat den "Großen Einiger Raker" aus Guardians of the Galaxy zusammen mit Bill Rosemann (Creative VP von Marvel Games) vorgestellt, den Leiter der Universellen Kirche der Wahrheit, einer geheimnisvollen Organisation, die ihr sogenanntes "Versprechen" in der gesamten Galaxie verbreiten will."In diesem Cinematic Video haben Star-Lord und seine Crew eine direkte Begegnung mit dem bedrohlichen Großen Einiger Raker, der von zwei seiner imposanten Leibwächter, den Inquisitoren, flankiert wird. Obwohl Rocket auf ihn geschossen hat, ist der Große Einiger Raker (momentan) nicht daran interessiert, den Guardians Schaden zuzufügen, sondern will sie stattdessen der mysteriösen Matriarchin vorstellen. Die dramatische Szene endet mit dem Auftauchen des gewaltigen Raumschiffs der Universellen Kirche der Wahrheit, das die Hala’s Hope komplett verschluckt und somit unsere Guardians gefangen nimmt."Bill Rosemann führt aus: "Die enge Zusammenarbeit mit dem Team von Eidos-Montréal hat die großartige Gelegenheit eröffnet, tief in die Marvel-Archive einzutauchen und Charaktere zum Leben zu erwecken, die bislang noch nicht außerhalb der klassischen Comics zu sehen waren. Der Große Einiger Raker, die Universelle Kirche der Wahrheit und bereits vorgestellte Charaktere wie Lady Hellbender und Cosmo sind nur ein Vorgeschmack darauf, was die Fans von diesem Spiel erwarten können, dessen Universum durch Jahrzehnte voller Marvel-Storys geformt wurde. Es ist originell, es ist abgefahren, es ist 100% Guardians!"Nvidia hatte die Zwischensequenz zusammen mit der Ankündigung enthüllt, dass Guardians of the Galaxy auf dem PC mit DLSS und Raytracing (Reflexionen) erscheinen wird.Guardians of the Galaxy erscheint am 26. Oktober 2021 auf PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S und Xbox One, Switch (Cloud-Version) sowie digital auf PC und GeForce NOW.Letztes aktuelles Video: Lernt den Großen Einiger Raker kennen mit Dev Kommentar