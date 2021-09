Guardians of the Galaxy: Die Guardians im Kampf und bei der Erkundung

Eidos-Montréal hat zwei weitere Videos zu Guardians of the Galaxy veröffentlicht. Im ersten Video beschäftigt sich Senior Gameplay Director Patrick Fortier mit den Synergien der Guardians im Kampf, während sich der zweite Clip auf die Erkundungsaspekte abseits der Kämpfe konzentriert.Square Enix: "So wie jeder Guardian außerhalb des Kampfes seine ganz eigene Persönlichkeit hat, verfügt auch jeder über einzigartige Spezialitäten und Fähigkeiten auf dem Schlachtfeld, und deren strategische Koordination ist entscheidend für Spieler*innen, wenn sie das umfangreiche Aufgebot verschiedener Gegner besiegen wollen, denen sie bei ihren Abenteuern im Kosmos begegnen. Rocket ist in der Gruppe der Sprengstoffspezialist für mehrere Ziele, Groot schützt und heilt, Drax fungiert als Abrissbirne, Gamora verursacht enormen Schaden bei Einzelzielen, und Star-Lord ist natürlich ihr vielseitiger, 'sogenannter' Anführer.""In Marvel's Guardians of the Galaxy führen die Spieler*innen die Guardians aber nicht nur im Kampf an. Wie im zweiten Video zu sehen ist, müssen sie ihre Teamkameraden auch während der Reise zu zahlreichen ikonischen Marvel-Schauplätzen sowie auf der Milano in die richtige Richtung lenken. Entscheidungen zu treffen (und sich ihren Konsequenzen zu stellen), ist ein zentraler Bestandteil der Anführerrolle, und das ist bei Marvel’s Guardians of the Galaxy nicht anders – Gespräche führen, Fähigkeitspunkte verteilen, Outfits wie im Comic oder Originaldesigns, und so weiter."Guardians of the Galaxy erscheint am 26. Oktober 2021 auf PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S und Xbox One sowie digital auf PC und GeForce NOW. Marvel's Guardians of the Galaxy: Cloud-Version für Nintendo Switch erscheint ebenfalls am 26. Oktober.