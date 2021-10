Guardians of the Galaxy: Liste lizenzierter Songs und neuer Track der Band Star-Lord

Blondie - Call Me

Blue Oyster Cult - Don't Fear The Reaper

Bobby McFerrin - Don't Worry Be Happy

Hot Chocolate - Every 1's A Winner

Wang Chung - Everybody Have Fun Tonight

Tears For Fears - Everybody Wants To Rule The World

EUROPE - The Final Countdown

New Kids on the Block - Hangin' Tough

Pat Benatar - Hit Me With Your Best Shot

Bonnie Tyler - Holding Out for a Hero

KISS - I Love It Loud

Flock of Seagulls - I Ran

Culture Club - I'll Tumble 4 Ya

Mötley Crüe - Kickstart My Heart

Simple Minds - Love Song

Rick Astley - Never Gonna Give You Up

Frankie Goes To Hollywood - Relax

Def Leppard - Rock Rock Till You Drop

Rainbow - Since You Been Gone

A-ha - Take On Me

Soft Cell - Tainted Love

Loverboy - Turn Me Loose

Autograph - Turn Up the Radio

Wham! - Wake Me Up Before You Go-Go

Scandal featuring Patty Smyth - The Warrior

Starship - We Built This City

Twisted Sister - We're Not Gonna Take It

Billy Idol - White Wedding

Eidos-Montréal und Square Enix haben das zweite Musikstück der Band Star-Lord aus Guardians of the Galaxy veröffentlicht."Das animierte Musikvideo ist von klassischen Zeichentrickserien der 80er inspiriert, dreht den Nostalgiefaktor voll auf und zeigt, warum Superfan Peter Quill im Universum des Spiels Marvel’s Guardians of the Galaxy den Namen 'Star-Lord' gewählt hat - es ist seine Lieblingsrockband aus den 80ern", schreibt der Publisher.Der Soundtrack des Videospiels umfasst 30 lizenzierte Tracks von Künstlern wie Mötley Crüe, Bonnie Tyler, Billy Idol, Pat Benatar und Def Leppard - einschließlich der Songs "Zero to Hero" und "Space Riders with No Names" von Star-Lord. Alle Songs der Playlist tauchen auch im Spiel selbst auf, können von den Spielern nach Bedarf durch lizenzfreie und Streaming-sichere Alternativen ersetzt werden. Das komplette Album der Band Star-Lord wurde eigens für Marvel's Guardians of the Galaxy aufgenommen und wird zum Release des Spiels am 26. Oktober separat veröffentlicht.Die (fast vollständige) Tracklist sieht so aus:Square Enix: "Im Verlauf des Spiels wirst du all diese großartigen Songs hören - und die Jukebox auf der Milano hat sie auch. Einige davon spielen eine wichtige Rolle beim Huddle, einer zentralen Gameplay-Mechanik im Kampf. Du kannst dabei zwischen zwei Knallern auf Star-Lords Kassettenspieler auswählen, um die Guardians zu motivieren und deine Gegner zu besiegen. Sie werden nicht mal wissen, was sie umgehauen hat."Guardians of the Galaxy erscheint am 26. Oktober 2021 auf PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S und Xbox One sowie digital auf PC und GeForce Now (inkl. RTX-ON-Features). Die Marvel's Guardians of the Galaxy: Cloud-Version für Nintendo Switch erscheint ebenfalls am 26. Oktober.Letztes aktuelles Video: Cosmo Cutscene