Guardians of the Galaxy: Erstes Update bringt Raytracing auf PlayStation 5 und Xbox Series X

Knapp drei Wochen nach dem Release von Marvel's Guardians of the Galaxy hat das Entwicklerteam von Eidos Montréal ein erstes umfangreiches Update für das Action-Adventure veröffentlicht. Damit wurde unter anderem der Raytracing-Modus für PlayStation 5 und Xbox Series X hinzugefügt, der in den Einstellungen des Spiels aktiviert werden kann.Darüber hinaus erhält die Version für Xbox Series S eine Option, mit der die Bildrate von Guardians of the Galaxy nicht mehr limitiert wird. Diese Einstellung wird vor allem für Spieler mit VRR-Display empfohlen. Auch die Performance auf der Standard-PS4 wurde optimiert. In den Patch Notes im Reddit-Forum haben die Entwickler alle Details aufgelistet.Das Update steht ab sofort auf PlayStation und Xbox zur Verfügung. Am 19. Dezember 2021 wird der Patch dann auch für den PC erscheinen. Guardians of the Galaxy wurde am 26. Oktober 2021 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC sowie als Cloud-Version für Nintendo Switch veröffentlicht. Den Test auf 4Players.de könnt ihr hier nachlesen.Letztes aktuelles Video: LaunchTrailer