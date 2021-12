Trek to Yomi: Neuer Trailer mit Spielszenen weckt Erinnerungen an Filme von Akira Kurosawa

Die Ankündigung des in stimmungsvollem Schwarz/Weiß inszenierten Action-Adventures Trek to Yomi liegt schon ein paar Monate zurück. Jetzt haben Publisher Devolver Digital zusammen mit Entwickler Leonard Menchari sowie Flying Wild Hog (Shadow-Warrior-Serie, Evil West) einen neuen Trailer veröffentlicht. Es werden Spielszenen aus dem Samurai-Abenteuer gezeigt, das thematisch und visuell stark an die Filme von Altmeister Akira Kurosawa erinnert.Die offizielle Produktbeschreibung: "Ein junger Schwertkämpfer schwor seinem sterbenden Meister, seine Stadt und die Menschen, die er liebt, gegen alle Gefahren zu schützen. Im Angesicht einer Tragödie und immer noch an seine Pflicht gebunden muss der einsame Samurai eine Reise jenseits von Leben und Tod antreten und sich auf seinem weiteren Pfad sich selbst stellen."Trek to Yomi soll im Frühjahr 2022 für PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S sowie Xbox One erscheinen und wird auch im Rahmen des Game Pass spielbar sein.Letztes aktuelles Video: Gameplay-Trailer