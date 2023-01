Trek to Yomi: Samurai-Saga in Schwarz-weiß-Optik schnetzelt sich auf die Nintendo Switch

Trek to Yomi: Kurosawa zum Mitnehmen

Nachundkonntedie Tradition moderner Samurai-Videospiele letztes Jahr fortsetzen, blieb aber bislang derh fern.Das soll sich nun ändern: Schonerscheint Trek to Yomi für den Handheld-Hybriden der japanischen Spieleschmiede, weshalb ihr die in schwarz-weiß in Szene gesetzte Geschichte über einen jungen Schwertkämpfer bald auch unterwegs genießen könnt. Passend zur Ankündigung serviert Publisher Devolver Digital auch noch mal einen entsprechenden Trailer.Der rund einminütige Trailer zum baldigen Nintendo Switch-Launch von Trek to Yomi konzentriert sich auf die Stärken des Spiels: Eine kunstvolle und filmreife Präsentation. Inspiriert vom japanischen Regisseur, berühmt für prägende Samurai-Streifen wie Die Sieben Samurai. Die 2D-Perspektive in schwarz-weiß dürfte Fans auch auf dem Handheld-Bildschirm abholen.Ohne Farbe, dafür mit umso mehr Atmosphäre begleitet ihr den jungen Protagonisten Hiroki durch brennende Dörfer, neblige Wälder und blutige Schlachtfelder, auf der Mission, seine Heimatstadt und die dortigen Bewohner zu schützen. Die monochrome Optik soll auch den Kontrast von Leben und Tod hervorheben.Die gerade beschriebene und auch im Trailer angepriesene Inszenierung konnte uns letztes Jahr auch inbegeistern, dafür blieb der spielerische Aspekt ein wenig auf der Strecke. Ob ihr das genauso empfindet, könnt ihr dann ab dem 30. Januar auch auf der Nintendo Switch ausprobieren.Bereits letztes Jahr erschien Trek to Yomi am 22. Mai für den PC, die PlayStation 4 und 5 sowie die Xbox One und Xbox Series X | S. Auf dem Handheld-Hybriden soll das Samurai-Abenteuer nunkosten und unterscheidet sich damit nicht von den anderen Plattformen (abgesehen von Steam, wo nur 19,50 Euro fällig werden).