Rocksmith+: Ubisoft kündigt Abo-Service an, um Gitarrespielen zu lernen

Mit Rocksmith+ hat Ubisoft einen Abo-Service angekündigt, mit dessen Hilfe man das Gitarrespielen erlernen und seine Techniken mit lizenzierten Songs weiter verfeinern soll. Als Grundlage dient Rocksmith, mit dem Ubisoft bereits 2011 versuchte, ein Musikspiel mit dem Erlernen des realen Saiten-Instruments zu verknüpfen.Rocksmith+ unterstützt Akustik-Gitarren, E-Gitarren und Bassgitarren. Zum Start im Sommer sollen sich bereits tausende von Songs in der Bibliothek befinden, zu denen man sogar eigene Arrangements kreieren und mit der Community teilen darf. Zunächst wird der Abo-Service nur über den PC angeboten. Für die Plattformen kann man sich bereits ab sofort für die Teilnahme an einer geschlossenen Beta registrieren . Im Herbst sollen Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4 und PS5 folgen.Zu einem noch nicht näher spezifizierten Zeitpunkt wird man sogar unabhängig von PC und Konsolen üben dürfen: Geplant ist eine App für Mobilgeräte mit iOS und Android. Mit einer Rocksmith+ Connect Mobile App verwandelt man sein Mobilgerät außerdem in ein Mikrofon. Sie lässt sich mit PC und Konsolen koppeln und macht dadurch eine zusätzliche Ausrüstung für das Stimmen der Gitarren überflüssig. Verbunden werden die Instrumente an PC und Konsolen wie gehabt mit dem Real Tone Cable.Neben dem aktiven Spielen soll der Service auch zahlreiche Tutorial-Videos zu Themen wie der richtigen Technik, Musiktheorie, Ausrüstung, Instrumentenpflege und weitere Bereiche beinhalten.Die Preisstruktur für das Abo sieht folgendermaßen aus: Rocksmith+ wird für 14,99 € pro Monat für ein 1-Monats-Abo, 39,99 € für einen 3-Monats-Abo und 99,99 € für einen 12-Monats-Abo erhältlich sein.Letztes aktuelles Video: LaunchTrailer