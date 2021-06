Mario + Rabbids Sparks of Hope: Neuer Teil der albernen Rundentaktik für Switch angekündigt

"Die Spieler:innen begeben sich auf eine epische Reise, um die Ordnung wiederherzustellen, während Cursa, ein mysteriöses und bösartiges Wesen, Planeten mit seinem üblen Einfluss überzieht. Überraschende Welten können erforscht und Feinde mit einem innovativen Kampfsystem, das rundenbasierte Taktik und Echtzeit-Action mit einem extravaganten Heldenteam kombiniert, überlistet werden.



Spieler:innen begleiten Mario und die Rabbids-Helden, die es mit Cursa und dessen gefährlichen Schergen aufnehmen. Das Wesen richtet Chaos reißt die Planeten und ihre eigenwilligen Bewohner ins Chaos, während es versucht, die gesamte Energie des Sparks aufzusaugen. Dies sind ungewöhnliche Kreaturen, die aus einer Verschmelzung von Lumas und Rabbids entstanden sind.



Auf diesem Abenteuer wird eine Vielzahl von Planeten voller seltsamer Bewohner und urkomischer Geheimnisse erkundet. Spieler:innen überlisten ihre Feinde auf dem Weg in einem innovativen Kampfsystem, das rundenbasierte Taktik und Echtzeit-Action kombiniert. Sie übernehmen die Kontrolle über ihre Helden, um auf ihre Feinde zuzustürmen, Teamsprünge auf ihre Verbündeten auszuführen, sich hinter Deckungen zu verstecken und somit Zug um Zug in taktischen und dynamischen Kämpfen zum Erfolg zu gelangen.



Die Spieler:innen stellen aus einer vielseitigen Liste von neun Charakteren ihr Dreamteam aus drei Helden zusammen, um sich auf ihrer kosmischen Suche überraschenden Bossen, aber auch vertrauten Feinden aus dem Mario-Universum und außergewöhnlichen Rabbids-Antagonisten zu stellen! Es gilt Dutzende von Sparks in der ganzen Galaxie zu finden, zu retten und für die Reise zu rekrutieren. Jeder Spark hat eine eigene Fähigkeit und Persönlichkeit, und die Helden können ihre besonderen Fähigkeiten im Kampf einsetzen, um die Oberhand im Kampf zu gewinnen. Wenn dieses ungleiche Team seine Kräfte mit der immensen Energie der Sparks vereint, ist alles möglich ... im Guten wie im Schlechten!"





Ubisoft hat heute im Zuge des Stream-Events "Ubisoft Forward" bekanntgegeben, dass der alberne Taktik-Titel Mario + Rabbids Kingdom Battle einen Nachfolger bekommt. In Mario + Rabbids Sparks of Hope begeben sich Mario, Rabbid Peach und ihre Freunde in ein kosmisches Abenteuer, das 2022 exklusiv für Nintendo Switch erscheinen wird. Im Rahmen der Ankündigung wurde übrigens auch verraten, dass der Vorgänger bislang von 7,5 Millionen Personen gespielt wurde.