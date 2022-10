Mario + Rabbids Sparks of Hope: Wertungsübersicht zum verrückten Crossover

Mario + Rabbids: Sparks of Hope – So wertet die internationale Presse

IGN 9

Easy Allies 9

Shacknews 9

Press Start 9

GamesRadar+ 4.5/5

Nintendolife 8

Gfinity 8

VGC 4/5

VG247 4/5

Polygon: Empfohlen

Das sagen die deutschsprachigen Kollegen

NTower: 9

Spieletipps: 86

Games.ch: 86

GamePro: 84

Eurogamer: Empfehlenswert

Der Standard: Keine Wertung

Golem: Keine Wertung

Mit Mario + Rabbids: Sparks of Hope erscheint am kommenden Freitag tatsächlich das Sequel zum wohl ungewöhnlichsten Crossover in der Gaming-Welt – und zwar in jeglicher Hinsicht.Die skurrile Rundentaktik, bei der man Nintendos Maskottchen Mario auf die abgedrehten Rabbids treffen lässt, verspricht wie schon der Vorgänger eine gelungene Überraschung für Klein und Groß zu werden. Doch wie hat der Strategie-Nachfolger bislang in den Augen der Kritiker abgeschnitten?Wirft man lediglich einen Blick auf die Zahlen, können sich Nintendo und Ubisoft abermals auf die Schulter klopfen: Mario + Rabbids: Sparks of Hope kann erneut eine Reihe an hohen Wertungen einfahren und landet in der Gesamtsumme auf Metacritic mit 64 Reviews bei 85 Punkten – die konnte der Vorgänger allerdings auch schon einfahren.61 positive Wertungen, drei gemischte und keine einzige negative sprechen trotzdem eine klare Sprache: Der zweite Teil der Rabbids-Rundentaktik scheint durch die Bank gut anzukommen. Laut IGN habe man das der ausgeglichenen Mischung aus exzellenten Kämpfen und der belohnenden Erkundung in einer farbenfrohen Welt zu verdanken.Auch bei Polygon ist man dem Sequel wohlgesonnen und hebt hervor, wie harmonisch die strategische Tiefe und der cartoonhafte Humor sich ergänzen. Bei Nintendolife hingegen unterstreicht man den „wundervollen Soundtrack", auch wenn die neue Stimme von Beep-O und umständliche Menüs für Abzüge in der B-Note sorgen.Auch hierzulande ist man für eine zweite Runde mit den Rabbids in den Ring gestiegen, die Wertungen fallen aber größtenteils ähnlich aus. Mittlere Achtziger-Wertungen und eine glatte 9 versprechen einen lohnenden Nachfolger für Fans des ersten Teils und Rundentaktik-Neueinsteiger.Bei GamePro lobt man die „schicken Welten", den „herrlich albernen Humor" und den Umfang des Spiels, bezeichnet das Sequel aber als zu routiniert, weshalb es sich nicht genug vom Vorgänger abheben könne. Im Test von Spieletipps hebt man die motivierenden Strategiekämpfe hervor.Fast alle sind sich außerdem einig, dass der Wechsel des Movement-Systems vom festen Raster hin zur freien Fläche ein guter Schritt war. Bei Eurogamer betont man, dass die Änderung „mehr Bewegungsspielraum und Flexibilität" bringe, auch bei Ntower lobt man die dadurch gewonnene Bewegungsfreiheit.Ob ihr die aufgezählten Meinungen teilt und euch der zweite Teil genauso abholt wie der erste oder gar als Einstieg in das bizarre Crossover-Universum fungiert, könnt ihr dann ab dem 20. Oktober testen, wenn Mario + Rabbids: Sparks of Hope exklusiv für die Nintendo Switch erscheint.