Mario + Rabbids Sparks of Hope: Ubisoft verrät DLC-Details mit Rayman & mehr

Mario + Rabbids: Sparks of Hope – DLCs bringen alte und neue Charaktere ins Spiel





Check out what’s to come in the #MarioRabbids Sparks of Hope - Season Pass!



🔮 DLC 1 TOWER OF DOOOOM coming early 2023 as a Season Pass exclusive

🍃 DLC 2 coming mid 2023

🤝 DLC 3 coming late 2023



Learn more: https://t.co/jRObBYBfFk pic.twitter.com/QwsTgugtk5



— Nintendo of America (@NintendoAmerica) November 2, 2022

Ein gelungener Nachfolger

Seit rund zwei Wochen tollen die Rabbids in Mario + Rabbids: Sparks of Hope nun schon zum zweiten Mal auf der Nintendo Switch herum, da konkretisiert Entwickler Ubisoft bereits die DLC-Pläne.Angekündigt wurden die kostenpflichtigen Erweiterungen schon eine ganze Weile vor dem Launch des Spiels, die Infolage rund um weitere Ausflüge in das bizarre Crossover-Universum war bislang aber eher spärlich besiedelt. Nun plaudert Ubisoft ein wenig aus dem Nähkästchen und verrät mehr zu den Inhalten und Terminen der insgesamt drei DLCs.Los geht es Anfang 2023 mit dem neuen Spielmodus The Tower of Doooom, wenn auch nur für Besitzer des Season Pass. Was genau sich hinter dem ominösen Turm verbirgt, wollte man zwar noch nicht verraten, die Vermutung liegt aber nahe, dass euch mit Gegnern gefüllte Stockwerke erwarten, die es in einer Art Horden- oder Roguelike-Modus nach und nach auszuschalten gilt.Mitte 2023 geht es dann in die zweite Runde: DLC 2 wird auch ohne Season Pass erhältlich sein und soll euch auf einen „neuen, zauberhaften Planeten“ entführen. Dort treffen die Helden rund um Mario und sein Hasen-Pendant auf eine unbekannte Gegnerin: Genau wie bei Edge handelt es sich hier um einen eigens kreierten Rabbid, der offenbar mit Bob-ombs zusammenarbeitet.Wer auf die Rückkehr von Rayman wartet, muss sich allerdings noch bis Ende 2023 gedulden. Dann steigt Ubisofts Plattformer-Ikone in den Ring und begibt sich zusammen mit Rabbid Peach und Rabbid Mario auf ein ganz eigenes Abenteuer. Nähere Infos gibt es bislang nicht, Rayman dürfte aber wie seinerzeit Donkey Kong beim Vorgänger frische Mechaniken mitbringen.Schon kurz vor seinem Launch am 20. Oktober heimste Mario + Rabbids: Sparks of Hope bei fast allen Redaktionen Lorbeeren ein und überzeugte mit zahlreichen Qualitäten, um auf den bereits sehr guten Vorgänger noch eine Schippe draufzulegen.Auch in unserem Test bescheinigten wir der skurrilen Rundentaktik eine größere und spaßigere Spielwelt, einen grandiosen Soundtrack und ein durchdachtes Kampfsystem. Da fielen die kleinen technischen Mängel kaum noch ins Gewicht. Wer sich selbst überzeugen will: Mario + Rabbids: Sparks of Hope ist exklusiv für die Nintendo Switch erhältlich.Letztes aktuelles Video: GameplaySneakPeekTrailer