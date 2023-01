Mario + Rabbids Sparks of Hope: Ubisoft von Verkaufszahlen enttäuscht

Mario + Rabbids: Sparks of Hope – Schwache Verkäufe trotz guter Wertungen

Fokus auf etablierte Marken

Das zurückliegende Jahr 2022 war für Ubisofts Geschäfte kein einfaches. Einer der Gründe? Die enttäuschenden Verkaufszahlen von Mario + Rabbids: Sparks of Hope und Just Dance 2023 Dies verkündete Ubisoft im Rahmen seines aktuellen Finanzberichts. Der französische Publisher sei von der schwachen Performance während des Weihnachtsgeschäfts und den ersten Wochen im neuen Jahr ziemlich überrascht gewesen. Für die Zukunft von Mario + Rabbids bedeutet das vermutlich nichts Gutes."Trotz hervorragender Wertungen und Spielerresonanz, sowie eines ehrgeizigen Marketingsplans wurden wir von Mario + Rabbids: Sparks of Hope in den letzten Wochen des Jahres 2022 und Anfang Januar enttäuscht", heißt es von Yves Guillemot, dem CEO von Ubisoft im Finanzbericht . Selbiges gilt auch für Just Dance 2023, welches ebenso enttäuschte.Weiter ins Detail geht Ubisoft an der Stelle nicht und stellt selbst keine direkten Vermutungen auf, warum der zweite Teil der Mario + Rabbids-Reihe bei den Verkaufszahlen zurückgeblieben ist. Das Unternehmen sieht sich jedoch laut Guillemot "mit einer gegensätzlichen Marktdynamik konfrontiert", in der immer mehr in Richtung großer Franchises expandiert wird.An der grundsätzlichen Qualität des Strategiespiels sollte es aber eigentlich nicht gelegen haben. Sowohl in unserem Test zu Mario + Rabbids: Sparks of Hope als auch in den internationalen Wertungen wusste das von Ubisoft Milan entwickelte Spiel sehr zu überzeugen.Aus der für Ubisoft aktuell schwierigen Marktlage zieht der Publisher entsprechende Konsequenzen. In Zukunft will sich das Unternehmen vor allem auf etablierte Marken wie Assassin's Creed oder Far Cry konzentrieren. Aus dem Grund hat man intern bereits drei Spiele eingestellt, die bisher noch unangekündigt waren.Außerdem verschob man im selben Atemzug ein weiteres Mal den Release von Skull and Bones , um dem Piratenspiel noch den letzten Feinschliff zu verpassen. Bei Mario + Rabbids: Sparks of Hope geht es dennoch 2023 weiter, denn im Laufe des Jahres sollen zumindest noch drei große DLC-Pakete erscheinen Letztes aktuelles Video: GameplaySneakPeekTrailer