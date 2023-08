Mario + Rabbids Sparks of Hope: Ersehnter Rayman-DLC schlägt sich noch diesen Monat ins Spiel

Mario + Rabbids: Sparks of Hope – Raymans großer Auftritt

Im Oktober 2022 und damit gut drei Jahre nach dem Vorgänger kehrte miteines der wohl ungewöhnlichsten Crossover der Videospielgeschichte zurück.In gewohnter Ubisoft-Manier hat auch das Strategie-Sequel mehrere DLCs erhalten, von denen der letzte nun in Kürze die Bühne betritt – und dabei einen echten Fan-Liebling im Gepäck hat. Die, die seinen letzten echten Auftritt 2019 im Mobile-Titelhatte, mischtendlich in Mario + Rabbids: Sparks of Hope mit.Zur Feier seiner Rückkehr trägt der finale DLC für Mario + Rabbids: Sparks of Hope dann auch gleich den Namen des sprunghaften Sympathieträgers.entführt euch zusammen mit dem Titelhelden und den Rabbid-Varianten von Mario und Peach vor die Kameras des intergalaktischen Fernsehsenders Space Opera network, der vom schaurigen Rabbid-Opernsänger ausgeleitet wird.War der tierische Phantom der Oper-Verschnitt dort noch ein Boss, der euch singend über das Schlachtfeld gescheucht hat, ist er nun zu einem TV-Produzenten aufgestiegen, der Rayman samt Kumpanen für höhere Einschaltquoten ausnutzen will. Infolgedessen erwartet das Trio eine ganze Reihe verschiedener Formate:stehen nicht nur abwechslungsreiche Kulissen, sondern auch neue Gegner im Rampenlicht.Spielerisch soll der dritte DLC natürlich diebieten, die Spieler bereits aus Mario + Rabbids: Sparks of Hope gewohnt sind: Wenn ihr nicht gerade den kunterbunten Fernsehsender erkundet und euch mit Raymans Fähigkeiten von Ring zu Ring katapultiert oder seine Haare als Helikopter nutzt, zieht ihr gegen neue, garstige Rabbid-Varianten in rundenbasierten Strategie-Kämpfen in die Schlacht.Wie schon der zweite DLC wird auch die Rayman-Erweiterung separat fürerhältlich sein, ist aber natürlich im 29,99 Euro teuren Season Pass sowie der Gold Edition des Spiels enthalten. Loslegen könnt ihr dann wie gesagt ab dem 30. August, wenn Rayman: The Phantom Show sich offiziell ins Hauptspiel schwingt. Und wenn ihr dem Taktik-Crossover noch keine Chance gegeben habt, empfehlen wir euch aus gegebenem Anlass nochmal