A Township Tale: Mittelalterliches Online-Rollenspiel ist für Oculus Quest gestartet

Entwicklerstudio Alta Reality hat gestern Abend seine Quest-Umsetzung von A Township Tale veröffentlicht: Seit Donnerstag, 15. Juli können auch Quest-Besitzer zu Schmieden, Kriegern oder Holzfällern werden, während sie eine verlassene Stadt neu aufbauen und Abenteuer bestreiten. Der Preis beträgt im offiziellen Quest-Store 9,99 Euro.Quest-Spieler können einen eigenen Cloud-Server für bis zu acht Teilnehmer starten. Zum Launch gibt es vorerst aber kein Crossplay mit der bereits länger erhältlichen (und noch nicht komplett fertigen) PC-Fassung. Zur offiziellen Website geht es hier . Wie im Original soll es auf Facebooks mobiler VR-Plattform eine Ingame-Store mit kosmetischen Gegenständen geben. Zu Beginn bekommt man 1.000 "Talems", also die Spielwährung.Wer einen kleinen Einblick darin bekommen möchte, wie die Arbeiten und Kämpfe der verschiedenen Professionen spielerisch umgesetzt wurden, sollte einen Blick auf ein Einsteiger-Video der Youtuberinnen Cas and Chary VR werfen. Dort deutet sich bereits an, dass auch hier Fleißarbeit auf Dauer eine wichtige Rolle spielen dürfte. Im Gegensatz zu klassischen PC-Spielen bleibt es bei grindlastigen Aufgaben aber nicht beim monotonen Knöpfchendrücken: Stattdessen haben die Bewegungen deutlich mehr mit denen beim echten Schmieden etc. zu tun:





"Key Features



- Physical Crafting Professions - Adopt roles and operate physical tools and stations, maximizing the spatial range of VR controls.



- Levelling - Level up in specialized professions to unlock abilities in crafting and combat.



- Online Multiplayer - Join each other on the adventure and level up different skills to form a unique party.



- Personal Server - Oculus Quest players can start their own cloud-hosted server with an eight concurrent player limit. (NOTE: PC and Quest will not yet feature cross-play at launch.)"