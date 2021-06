Wizard with a Gun: Kooperatives Sandbox-Survival-Adventure für PC und Switch

Der Name ist Programm: Wizard with a Gun ist ein kooperatives Sandbox-Survival-Spiel in einer magischen Wildnis, in dem sich die Schusswaffen-Munition mit magischen Elementen und gesammelten Materialen ausführlich anpassen lässt. Das Action-Adventure mit Roguelike-Elementen wird 2022 für PC und Switch erscheinen.Galvanic Games und Devolver Digital: "Begebt euch alleine, oder gemeinsam, auf eine Reise ins Unbekannte, das gefüllt ist mit zauberhaften Gegenständen die gesammelt, hergestellt und ausgerüstet werden wollen. Entwerft Waffen, Geschosse und Mobiliar für euren Zauberturm und gebt stets acht, mit eurer Magie nicht aus Versehen alles zu verbrennen."Letztes aktuelles Video: Trailer