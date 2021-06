Demon Throttle: Retro-Abenteuer für Switch wird nur in physischer Box-Form erscheinen

Screenshot - Demon Throttle (Switch) Screenshot - Demon Throttle (Switch) Screenshot - Demon Throttle (Switch) Screenshot - Demon Throttle (Switch) Screenshot - Demon Throttle (Switch) Screenshot - Demon Throttle (Switch) Screenshot - Demon Throttle (Switch) Screenshot - Demon Throttle (Switch) Screenshot - Demon Throttle (Switch) Screenshot - Demon Throttle (Switch)

Devolver Digital hat Demon Throttle vom Entwicklungsstudio Doinksoft ( Gato Roboto ) für Nintendo Switch als physisches Box-Set angekündigt. Das Retro-Spiel wird 2022 ausschließlich als physisches Box-Set bei Special Reserve Games erscheinen. Es wird nicht in digitaler Form erhältlich sein."Demon Throttle erzählt die Geschichte einer wunderschönen Vampirin und eines staubigen Revolverhelden, die nach Rache an einem Dämon sinnen, der ihre mystischen Kelche gestohlen und mit seiner Frau geschlafen hat. Nun müssen sich die beiden ungleichen Kompagnons an vier monströsen Generälen vorbei und durch ihre verfluchten Reiche hindurchballern um den Fluch des Dämons zu bannen und ihre Rache zu bekommen", erklärt der Publisher.Letztes aktuelles Video: Physical Exclusive Trailer