Survival Machine: Survival-Abenteuer auf einer fahrenden Festung mit Zombies

In Survival Machine (PC) errichtet man eine Basis auf einer fahrbaren Maschine, die ständig in Bewegung ist. Man geht mit ihr auf Reisen und macht kurze Ausflüge in die Umgebung, um Ressorucen zu sammeln. Allerdings lauern in der Umgebung auch ziemlich viele Zombies, die ebenfalls von der fahrenden Festung bekämpft werden können. In der Nacht wird das Zombie-Aufkommen wenig überraschend ansteigen. Survival Machine kann alleine oder im kooperativen Mehrspieler-Modus gespielt werden.Produktbeschreibung: "Die Survival Machine ist dein wertvolles Zuhause. Du kannst diese ständig in Bewegung stehende Basis nach oben hin ausbauen und sie an deine Bedürfnisse anpassen. Ein aufgerüsteter Motor wird weniger Kraftstoff verbrauchen, aber eine neue, glänzende Kanone würde die Zombies in Stücke reißen … die Entscheidung liegt in deiner Hand! Es ist wahrscheinlich auch eine gute Idee, einige Waffen und Rüstung herzustellen, bevor du direkt in die Wildnis springst. Dann aber kannst du sie frei erkunden, um neue Ressourcen und Geheimnisse dieser fröhlichen, wunderschönen und doch unbekannten Welt zu entdecken."Das Entwickler-Studio hinter Survival Machine ist Grapes Pickers aus Polen. Es wurde von einem Ex-Producer von CD Projekt Red gegründet."Die Welt und die vielfältigen Landschaften zu entdecken macht hier Spaß und ist einfach. Wälder, Wüsten, Tundra … Die Survival Machine führt laufend durch alle Arten von Umgebungen und lässt dich abspringen, wann immer du deine eigenen, kleinen Expeditionen starten möchtest. Finde neue, seltene Ressourcen, Items, bekämpfe Zombies hier und da, oder entdecke die Geschichte dieser Welt – all das kann die Reise so was von aufregend machen! Zombies werden mit Sicherheit versuchen, während der Nacht in deine Maschine einzudringen. Das ist so, weil sie nachts stärker sind. Der Trick ist, dich auf ihre Angriffe vorzubereiten. Plane deine Verteidigung, verwende spezielle stationäre Waffen und baue Mauern an strategischen Stellen, dank denen es einfacher wird, zu überleben. Du kannst mir glauben, dass du währenddessen Spaß haben wirst!"Letztes aktuelles Video: Trailer