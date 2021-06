Forza Horizon 5: Ab November wird durch Mexiko gerast

Beim Xbox Showcase hat Microsoft Forza Horizon 5 und damit eines der Highlights der Veranstaltung offiziell angekündigt. Das Open-World-Rennspiel erscheint am 9. November für PC (MS Store + Steam), Xbox One und Xbox Series X|S. Käufer der Premium-Edition dürfen bereits am 5. November im Early Access die Motoren vorglühen und selbstverständlich erhält man auch über den Game Pass umgehend Zugriff. Dieses Mal wird das Raser- und Musikfestival in Mexiko stattfinden. Erste Spielszenen gaben bereits einen Vorgeschmack auf das Szenario, das neben Städten auch viel Natur mit Urwäldern, Wüsten und sogar einem Vulkankrater umfassen wird.In der neuen Kampagne soll offenbar die Story mit einer Reihe an Figuren einen höheren Stellenwert einnehmen. Dabei wird man sogar den Verlauf der Story-Missionen mitgestalten können - übt Playground hier vielleicht schon für das Rollenspiel Fable?Neben dynamischen Wetterwechseln, bei denen man es u.a. mit Tropenstürmen zu tun bekommt, werden auch die beim Vorgänger eingeführten Jahreszeiten beibehalten, die wöchentlich wechseln sollen.Wer von den vorgefertigten Herausforderungen und Minispielen noch nicht genug hat, wird sich im Events Lab Editor eigene erschaffen können. In ForzaVista kommt außerdem erstmals Raytracing zum Einsatz, um die mehr als 100 enthaltenen Boliden in voller Pracht betrachten zu können.Letztes aktuelles Video: Trailer