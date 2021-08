Forza Horizon 5: Enthüllung der Cover Cars und neue Spielszenen

Screenshot - Forza Horizon 5 (PC, One, XboxSeriesX) Screenshot - Forza Horizon 5 (PC, One, XboxSeriesX) Screenshot - Forza Horizon 5 (PC, One, XboxSeriesX) Screenshot - Forza Horizon 5 (PC, One, XboxSeriesX) Screenshot - Forza Horizon 5 (PC, One, XboxSeriesX)

Im Xbox Stream zur gamescom 2021 haben Microsoft und Playground Games mit dem Mercedes-AMG ONE und dem 2021 Ford Bronco Badlands die Cover Cars von Forza Horizon 5 (zur Vorschau ) enthüllt:Dazu heißt es vom Hersteller: "Die Spiele der Forza Horizon-Serie drehen sich traditionell um die schnellsten Autos – daher zieren dieses Jahr gleich zwei ganz besondere Modelle das Cover. Einer der beiden Wagen ist der Mercedes-AMG ONE. Er bringt als erstes Serienmodell die aus der Formel 1 bekannte Hybridtechnologie von der Rennstrecke auf die Straße. Mit dieser Leistung im Heck erlebst Du die Straßen Mexikos in atemberaubend rasanten Tempo. Der Ford Bronco Badlands aus dem Jahr 2021, der das Cover komplettiert, eignet sich derweil hervorragend für waghalsige Fahrten durch das unwegsame Gelände von Mexikos Dschungeln und Wüsten.Die Auswahl an Fahrzeugen in Forza Horizon 5 ist so vielfältig wie die unterschiedlichen Landschaften, die Du auf Deinem Weg durch Mexiko kennenlernst. Die Integration des Mercedes-AMG ONE und des 2021 Ford Bronco Badlands in enger Zusammenarbeit mit allen Parteien entstanden – Du merkst das spätestens dann, wenn Du Dich zum ersten Mal hinter das Steuer dieser fantastischen Fahrzeuge setzt.Die Entwickler*innen sind stolz, allen Ford- und Mercedes AMG-Fans die Chance zu bieten, die Rennen mit ihren Lieblingsfahrzeugen zu bestreiten. Dank der vielseitigen Möglichkeiten der neuen Konsolen-Generation wird das Fahrgefühl authentischer und detailgetreuer denn je. So sorgt beispielsweise das Raytracing in Forzavista dafür, dass die Reflektionen auf der schillernden Lackierung noch näher an das reale Vorbild herankommen. Für das Team war es besonders schön, sich diesem Realismus sukzessive immer weiter anzunähern, damit Du und alle anderen Fahrer*innen noch immersivere Racing-Action genießen können."Darüber hinaus wurde ein spezieller Xbox Wireless Controller zum Spiel angekündigt: "Um den Beginn einer neuen Forza Horizon-Generation zu feiern, erscheint ein ganz besonderer Xbox Wireless Controller in einer Forza Horizon 5 Limited Edition. Dieser neu angekündigte Controller ist vom glitzernden Feuerwerk Mexikos inspiriert, das im Rahmen des Horizon-Festivals gezündet wird. Das Gehäuse des Controllers ist in einem transparenten Gelbton gehalten, der um knallige Cyan- und Magenta-Elemente ergänzt wird. Die besonderen Trigger, Bumper und Grips sind ebenfalls einzigartig und von der Lenkrad-Haptik eines schillernden Sportwagens inspiriert.Käufer*innen des Xbox Wireless Controller in der Forza Horizon 5 Limited Edition freuen sich außerdem über exklusive Inhalte wie ein besonderes Fahrzeug, einen kosmetischen Gegenstand und ein Sieges-Emote, mit dem sie ihren Triumph auf der Straße noch stilechter feiern (herunterladbare Inhalte erfordern das Spiel Forza Horizon 5, das separat erhältlich ist). Der Controller kann ab sofort vorbestellt werden und ist ab dem 9. November im Handel verfügbar."Außerdem hat man ein acht-minütiges Video mit Auftakt-Spielszenen aus dem am 9. November 2021 für Xbox Series X|S, Xbox One und PC sowie im Xbox Game Pass erscheinenden Rennspiel veröffentlicht:Letztes aktuelles Video: Initial Drive Trailer