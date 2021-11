Forza Horizon 5: Rennspiel bekommt bald Unterstützung für Zeichensprache

Heute erscheint mit Forza Horizon 5 das nächste Open-World-Rennspiel offiziell von Microsoft und Playground Games für Xbox Series X/S, Xbox One PC sowie im Xbox Game Pass. Bereits zum Launch bietet der Titel umfangreiche Einstellungen bezüglich der Barrierefreiheit an, mit denen jeder Spieler individuelle Anpassungen für sein Abenteuer in Mexiko treffen kann. Nun haben die Entwickler außerdem bekannt gegeben , dass Forza Horizon 5 schon bald auch Unterstützung für Zeichensprache erhalten soll.Im Detail geht es dabei um die britische Zeichensprache (BSL) sowie die amerikanische Zeichensprache (ASL), die mit einem kommenden Update im Rennspiel zur Verfügung stehen werden. Das Feature ist zunächst für die Cinematics von Forza Horizon 5 geplant. Am unteren Bildschirmrand wird dann im Bild-im-Bild-Modus ein Dolmetscher zu sehen sein, der die Inhalte entsprechend übersetzt.Xbox setzt damit weiterhin verstärkt auf Diversität und Inklusion. Neben dem kommenden Support für Zeichensprache, bietet das Rennspiel schon jetzt eine Vielzahl an Barrierefreiheit-Features. Beispielsweise können virtuelle Fahrer die allgemeine Spielgeschwindigkeit im Offline-Modus reduzieren. Auch Modi für Farbenblindheit und hohen Kontrast stehen in den Einstellungen zur Wahl. Im Test auf 4Players.de haben wir einen ausführlichen sowie begeisterten Blick auf Forza Horizon 5 geworfen.Letztes aktuelles Video: LaunchTrailer