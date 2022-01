Forza Horizon 5: Studiogründer verlässt das Unternehmen nach zwölf Jahren

Wie Alan Hartman von Microsofts Turn 10 Studio (Forza Motorsport) den Kollegen von Windows Central in einem Gespräch mitteilte, wird Gavin Raeburn, einer der Co-Gründer und Studiochef von Playground Games, das Unternehmen verlassen. Er wird ersetzt vom bisherigen General Manager Trevor Williams, der ebenfalls einer der Co-Gründer des Studios ist, das vor allem mit den Open-World-Rennspielen Forza Horizon für Furore sorgen konnte.In Hartmanns Worten: "Nach 12 Jahren Arbeit an fünf preisgekrönten Forza Horizon-Spielen verlässt Gavin Raeburn Playground Games als Studio Director. Als Gründungsmitglied von Playground Games danken wir Gav für seine Führungsqualitäten und Beiträge zur Forza-Franchise und wünschen ihm alles Gute."Wie Hartman zusätzlich ausführte, sei Playground Games natürlich weiterhin darauf fokussiert, mehr Inhalte und Updates für Forza Horizon 5 zu erstellen. Und man arbeitet natürlich immer noch intensiv an dem Neustart von Fable - ein Titel, von dem man abseits eines interessanten Teasers noch nichts zu sehen bekommen hat.Es gibt noch keine Informationen darüber, was die zukünftigen Pläne von Gavin Raeburn sind. Vor der Gründung von Playground Games im Jahr 2009 und der darauf folgenden Erfolgsgeschichte namens Forza Horizon, war er 24 Jahre bei Codemasters beschäftigt.Letztes aktuelles Video: LaunchTrailer