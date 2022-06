Forza Horizon 5: Neue Erweiterung Hot Wheels dank Steam geleakt

Mindestens zwei Add-ons geplant

Und auch, wenn Steam sich größte Mühe gab, den Fehler schnellstmöglich zu korrigieren, sollte bekannt sein: Was einmal im Internet ist, bleibt auch im Internet. So sieht man auf der archivierten Version der Seite, ebenso wie auf diversen Screenshots, klar und deutlich, worum es sich handelt.Forza-Fans dürften sich freuen, immerhin sollte eine offizielle Ankündigung somit nicht mehr lange auf sich warten lassen. Vermutlich wissen wir schon am kommenden Sonntag mehr, denn bereits am 12. Juni könnte Forza 5 Horizon: Hot Wheels auf dem Xbox & Bethesda Games Showcase angekündigt werden.Worüber wir auch Gewissheit haben, ist, dass mindestens zwei Erweiterungen für Forza Horizon 5 kommen sollen. Auch dies geht aus dem Screenshot und der archivierten Seite eindeutig hervor. Konkrete Details wurden zumindest von offizieller Seite bislang noch nicht bekannt gegeben.Letztes aktuelles Video: LaunchTrailer