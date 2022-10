Forza Horizon 5: Jubiläums-Update lässt euch mit neuen Inhalten in Erinnerung schwelgen

Forza Horizon 5: Das erwartet euch im Jubiläums-Update





Celebrate #10YearsofFH with the Horizon 10-Year Anniversary update available to #ForzaHorizon5 players on Oct. 11.



Horizon Origins, Horizon Mixtape, Midnight Battles! Get all the details of everything we’re planning for Mexico in our latest Forza blog: https://t.co/ceKoXdXip3 pic.twitter.com/As4O2nNMRd



— Forza Horizon (@ForzaHorizon) October 6, 2022

1961 Ford Mustang Mach 1

1984 Honda Civic CRX Mugen

2003 Toyota Celica SS-I

2010 Lamborghini Murciélago LP 670-4 SV

Neue Playlist mit ikonischen Autos

2010 Ferrari 599XX (freischaltbar mit 20 Punkten in der Sommer-Saison vom 13. bis 20. Oktober)

2011 Koenigsegg Agera (freischaltbar mit 20 Punkten in der Herbst-Saison vom 20. bis 27. Oktober)

2012 Eagle Speedster (freischaltbar mit 20 Punkten in der Winter-Saison vom 27. Oktober bis 3. November)

2010 Aston Martin One-77 (freischaltbar mit 20 Punkten in der Frühlings-Saison vom 3. bis 10. November)



Letztes aktuelles Video: LaunchTrailer



Letztes aktuelles Video: LaunchTrailer

Zehn Jahre ist es her, da durfte das erste Forza Horizon das Licht der Welt erblicken. Seitdem unternahm die Reihe eine kleine Weltreise und konnte sich längst als festes Standbein neben Forza Motorsport etablieren. Das bevorstehende Jubiläum feiert Entwickler Playground Games aber nicht nur mit knallenden Sektkorken.Stattdessen gibt es für Forza Horizon 5 ein großes Jubiläums-Update , welches neben neuen Autos auch neue Inhalte für Singleplayer-Fahrer beinhaltet. Der Fokus liegt dabei passenderweise auf das Erinnern an die Highlights der Forza Horizon-Reihe.Los geht es mit einer neuen Horizon Story für Forza Horizon 5, die dem Update gerecht Horizon Origins heißt. Euch erwarten fünf Kapitel, in denen ihr ein paar der bekanntesten Momente der Serie nachspielt. Sobald ihr die kleine Zeitreise abgeschlossen habt, erhaltet ihr den 2013 Dodge SRT Viper GTS in der Anniversary Edition. Eine kleine Hommage an das Coverauto des ersten Forza Horizon.Darüber hinaus feiern die Midnight Battles aus Forza Horizon 3 ihr Comeback. In diesen speziellen Straßenrennen fahrt ihr gegen einen Konkurrenten und könnt dessen Auto gewinnen, sofern ihr als erster über die Ziellinie fahrt. Insgesamt gibt es vier Midnight Battles und somit auch vier Autos freizuschalten:Die Midnight Battles sind jedoch nicht von Anfang an verfügbar. Stattdessen müsst ihr jedes Rennen einzeln freischalten, in dem ihr jeweils vier Siege in den klassischen Straßenrennen von Forza Horizon 5 holt. Sprich ihr müsst zuvor 16 Rennen gewinnen, um alle vier Midnight Battles spielen zu können.Darüber hinaus gibt es einen neuen Radiosender, der einige der beliebtesten Songs der Forza Horizon-Reihe spielt, sowie neue kosmetische Gegenstände für euren Fahrer.Mit dem Jubiläums-Update gibt es ebenfalls eine neue Season-Playlist für Forza Horizon 5, in der ihr wie gewohnt verschiedene Aufgaben und Rennen absolviert, um neue Autos freizuschalten. In diesem speziellen Fall handelt es sich um vier Autos, die sinnbildlich für die Rennspielreihe stehen:Aber damit immer noch nicht genug: Das Update enthält außerdem acht neue Achievements, ihr könnt euch neue Auszeichnungen im Spiel verdienen und hier und da werdet ihr auch in der offenen Welt bemerken, dass gerade ein großes Jubiläum gefeiert wird.