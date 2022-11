Forza Horizon 5: November-Update bringt DLSS, FSR und mehr Raytracing

Forza Horizon 5: Raytracing nun auch während der Fahrt

Betriebssystem: Windows 10

Prozessor: Intel i7-10700K oder AMD Ryzen 7 3800XT

Grafikkarte: Nvidia GeForce RTX 3080 oder AMD Radeon RX 6800 XT

Videospeicher: Bis zu 16 Gigabyte

Arbeitsspeicher: 16 Gigabyte

Festplattenspeicher: 110 Gigabyte SSD

Zweite Erweiterung erscheint erst 2023





Playground Games: "We're hard at work on the second expansion of Forza Horizon 5. You can expect to see it in early 2023. We'll have more to share after we enter the new year." pic.twitter.com/Yx2LQXUNMM



— Klobrille (@klobrille) November 3, 2022

Beim nächsten Update für Forza Horizon 5 können sich vor allem PC-Spieler die Hände reiben. Mit dem Patch erhält das Rennspiel gleich drei neue Grafikoptionen, die lang ersehnt waren.Bereits am 8. November soll das Update erscheinen und Forza Horizon 5 um DLSS 2.0, FSR 2.0 und neue Raytracing-Einstellungen erweitern. Vor allem Letzteres dürfte das eh schon schick anzusehende Open World-Rennspiel noch eine Ecke hübscher machen.Bislang gab es Raytracing in Forza Horizon 5 ausschließlich im Forzavista-Modus und zwar sowohl auf dem PC als auch auf der Xbox Series X | S. Mit dem neuen Update können PC-Spieler fortan die Raytracing-Einstellung auf Ultra oder Extreme umstellen, um die schicken Reflexionen auf dem Auto auch während der freien Fahrt und Rennen zu sehen.Auf Ultra gibt es aber nur die halbe Auflösung zu sehen, während erst in der Extreme-Einstellung die volle Auflösung zum Tragen kommt. Dann benötigt ihr aber auch einen entsprechend leistungsfähigen PC, wie die Entwickler auf ihrer Support-Seite bekanntgeben:Neben den neuen Raytracing-Optionen können PC-Spieler außerdem mit dem Update DLSS 2.0 und FSR 2.0 verwenden. Die beiden Upscaling-Optionen befinden sich im Optionsmenü und können jederzeit aktiviert werden. Bei DLSS 2.0 kann die Funktion zusätzlich für das Antialiasing verwendet werden.Wer hingegen auf inhaltlichen Nachschub wartet, der muss sich noch länger gedulden. In diesem Jahr wird die zweite Erweiterung von Forza Horizon 5 nämlich nicht mehr erscheinen.Die Entwickler kündigten an, dass man erst im Frühjahr 2023 mehr vom zweiten großen DLC sehen wird. Auch eine Ankündigung der Erweiterung wird erst nach dem Jahreswechsel erfolgen. Zurzeit befindet sich Playground Games noch in Feierlaune anlässlich des 10-jährigen Jubiläums der Rennspiel-Reihe Letztes aktuelles Video: LaunchTrailer