Forza Horizon 5: Kostenloser Lamborghini für alle Spieler freigeschaltet

Forza Horizon 5: Der Lamborghini Sián Roadster als Geschenk





You’ve done it! Thanks to the generosity of the #ForzaHorizon5 community, the 2020 @Lamborghini Sián Roadster has been unlocked for all players as this year’s Secret Santa reward!



Redeem yours from the Gifts tab of the Message Center and drive the most powerful Lamborghini yet. pic.twitter.com/ghcrEbEZPT



— Forza Horizon (@ForzaHorizon) December 26, 2022

Neue Erweiterung erscheint 2023

Die Weihnachtszeit ist die Saison, in der viel verschenkt wird – das gilt nicht nur für das echte Leben, sondern auch für Videospiele. Im Falle von Forza Horizon 5 wurde sogar so viel verschenkt, dass sich jetzt alle Spieler über eine neue Luxus-Karosse freuen dürfen.Im Zuge des aktuellen Weihnachts-Events in Forza Horizon 5 forderte Entwickler Playground Games die Community des Rennspiels auf, neun Millionen Autos im Spiel zu verschenken. Gesagt, getan: Am 26. Dezember erreichten die Spieler das Ziel und damit gibt es nun für alle einen schicken Lamborghini.Genauer gesagt handelt es sich um den Lamborghini Sián Roadster, der komplett neu im Spiel ist. Das schicke Luxus-Auto ist sogar in doppelter Hinsicht besonders, denn es ist zugleich der bislang leistungsstärkste Bolide des italienischen Automobilherstellers im Spiel.Auf Twitter gratulieren die Entwickler zu der Leistung der Community und gewähren dabei auch einen Ausblick auf den Garagen-Neuzugang:Um den Lamborghini Sián Roadster selbst in Empfang zu nehmen, müsst ihr lediglich Forza Horizon 5 starten. Anschließend könnt ihr das Auto im Nachrichtenzentrum abholen und zu eurer Garage permanent hinzufügen.Was es hingegen nicht geschenkt gibt, sind derzeit Infos zur Zukunft von Forza Horizon 5. Bekannt ist, dass die Entwickler an einer zweiten Erweiterung arbeiten, die bisher aber noch nicht angekündigt ist. Das wird wohl auch noch ein paar Wochen dauern. Im November ließ das Team bereits verlauten , dass man erst im Frühjahr 2023 über den zweiten DLC sprechen wird. Wann genau, das steht aber noch in den Sternen.Letztes aktuelles Video: LaunchTrailer