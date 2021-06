A Plague Tale: Requiem: Die Rattenflut geht weiter; auch auf PS5 und Switch

ChrisJumper schrieb am 14.06.2021 um 10:30 Uhr

Ach ich hab die Präsentation nicht gesehen und bei dieser einen News Seite geschaut die dazu einen Artikel erstellte... dort war halt nur PC und XB markiert.

Freut mich jetzt umso mehr das es doch noch kommt.

Die Ratten sind natürlich zu viele und überzeichnet, aber es passt ganz gut. Ich hoffe der Nachfolger fängt erneut still an und nicht direkt in der Plage.

Man könnte da jetzt gerade nach Corona 2020, viele Akzente setzen die noch schön in Erinnerung geblieben sind. Die Unsicherheit der Bedrohung, das Hamstern der Menschen, die Schlangenöl Verkäufer und so weiter.

War in Teil eins ja auch ein wenig enthalten, aber das geht noch besser. Besonders Toll war aber das Art-Design, bin gespannt wie das fertige Spiel wird.

Vielleicht kommt auch endlich mal ein Local Coop hinzu?