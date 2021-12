A Plague Tale: Requiem: Focus Entertainment veröffentlicht erste Spielszenen

Nach der Ankündigung von A Plague Tale: Requiem ist es ruhig um das von Asobo Studio entwickelte Action-Adventure geworden. Doch jetzt meldet sich die Fortsetzung des 2019 veröffentlichten A Plague Tale: Innocence zurück - und wie.Im Trailer bekommt man einen Einblick in die von übernatürlichen Kräften beherrschte Welt, in der man mit dem Geschwisterpaar Amicia und Hugo wieder die Wahl hat, aus dem Schatten heraus zu agieren oder die Feinde mit einer Vielzahl an hergestellten Werkzeugen sowie übernatürlichen Kräften zu überwältigen versucht.A Plague Tale: Requiem erscheint 2022 für PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S sowie als Cloud-Version für Nintendo Switch. Das Spiel wird zur Veröffentlichung auch als Teil des Xbox Game Pass spielbar sein.Letztes aktuelles Video: Spielszenen TGA 2021